M jak miłość. Będzie zdrada u Budzyńskich?! Andrzej pobije i wywali Dimę z siedliska - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Zwiastun "M jak miłość". Czy Magda zdradzi Andrzeja z Dimą?

Tego z pewnością nie chcą fani "M jak miłość". Niestety pewnym są bardzo trudne i przykre wydarzenia w siedlisku, do których dojdzie już na początku nadchodzącego sezonu "M jak miłość". Magda i Andrzej nadal będą zajmowali się małą Nadią, ale Dima wróci do siedliska. Przypomnijmy, że w poprzednich odcinkach Ukrainiec wyznał Magdzie miłość, ale ona odrzuciła uczucia. Wręcz kazała udawać, że żadnego wyznania nie było. Żeby każdemu było łatwiej, lekarz wyjechał, ale jego córka nadal pozostała pod opieką prawnika i jego żony. To się może zmienić... Ale czy Magda będzie zdolna do zdrady?

Andrzej uderzy Dimę w "M jak miłość" po wakacjach

Zwiastun "M jak miłość" to zapowiedź tego, że widzowie muszą przygotować się na szokujące sceny. Powrót Dimy spowoduje szereg zdarzeń. W najnowszym zwiastunie serialu widać płaczącego ojca Nadii, do którego nagle podejdzie wstrząśnięty, wściekły Budzyński i uderzy rywala w twarz. Na pewno będzie ku temu jakiś ważny powód, bo przecież prawnik nie jest z natury osobą agresywną i niezrównoważoną. Coś z pewnością wyprowadzi go z równowagi. Czy chodzi o zdradę? To jedna z opcji, w których Andrzej mógłby się nie powstrzymać...

Budzyński wywali Dimę z siedliska. Płacz Magdy wstrząśnie wszystkimi

Zwiastun "M jak miłość" zawiera sceny odejścia Dimy z siedliska. Widać jak Ukrainiec niesie na plecach plecak, a w tle Andrzej wcale go nie zatrzymuje... Czy ojciec Nadii odejdzie na zawsze?

- Dima przekroczył granicę - powie prawnik do żony w jednym z nadchodzących odcinków "M jak miłość". Możliwe, że tym sposobem poinformuje Magdę o ostatecznym wyjeździe ojca Nadii. Czy w Ukrainie zdarzą się kolejne straszne rzeczy, a Budzyńska zadrży o los Dimy? Jak wszystkie te wydarzenia wpłyną na jej małżeństwo z Andrzejem? Tego dowiemy się już niebawem.