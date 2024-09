Profilerka. TVP prezentuje nowy kryminał! Kiedy premiera i kto w obsadzie serialu? - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Profilerka" w TVP - O czym serial? Kogo zobaczymy w obsadzie?

Już niedługo TVP wzbogaci swoją ofertę o nowy, trzymający w napięciu serial kryminalny "Profilerka". Nowa produkcja zapowiadana jest jako jedna z najbardziej obiecujących premier tego roku. Na razie dokładna data premiery pozostaje tajemnicą, jednak wiemy, że pierwszy sezon składać się będzie z 12 odcinków.

Serial "Profilerka", którego akcja rozgrywa się na malowniczym Pojezierzu Augustowskim, przyciąga uwagę zarówno niezwykłą fabułą, jak i znakomitą obsadą aktorską. Czy Michał Czernecki i Wiktoria Gorodeckaja zdołają przyciągnąć przed ekrany miliony widzów? Czas pokaże, ale jedno jest pewne - "Profilerka" ma wszelkie szanse, aby stać się hitem jesieni! Serial opowie historię doświadczonej profilerki Julii Wiger, która wraz ze swoim synem wplątuje się w mroczną intrygę podczas urlopu. Jakie tajemnice skrywa Pojezierze Augustowskie i czy Julia zdoła je rozwikłać?

"Profilerka" to opowieść pełna tajemniczych zagadek, których rozwiązania podejmuje się tytułowa bohaterka, Julia Wiger. W tej roli zobaczymy znakomitą Wiktorię Gorodecką, której talent aktorski wielokrotnie zachwycał widzów. Julia Wiger jest doświadczoną profilerką, mającą na swoim koncie wiele rozwiązanych spraw kryminalnych. Kobieta, w pełni oddana swojej pracy, często kosztem własnej rodziny, postanawia nadrobić stracony czas i udaje się na urlop z synem na Pojezierze Augustowskie. Ich spokojny wypoczynek przerywają jednak nieprzewidziane zdarzenia, które wciągają ją z powrotem w wir pracy. Co ciekawe, jednym z głównych bohaterów jest także Karol Nadzieja, komisarz prowadzący śledztwo w Augustowie, w którego wcieli się Michał Czernecki. Jego postać, zdeterminowana i pełna pasji, prosi o pomoc Julię w rozwiązaniu serii tajemniczych zaginięć. Czy wspólnymi siłami uda im się rozwiązać sprawę i schwytać nieuchwytnego przestępcę?

W obsadzie "Profilerki" zobaczymy również innych znakomitych aktorów, takich jak Jowita Budnik, Andrzej Mastalerz, Jędrzej Hycnar, Monika Pikuła, Kamil Nożyński, Mateusz Banasiuk oraz Mirosław Baka. Każda z tych postaci wniesie do fabuły coś wyjątkowego, co sprawi, że serial będzie jeszcze bardziej wciągający i pełen napięcia. Jowita Budnik zagra postać Ewy, bliskiej przyjaciółki Julii, która także odegra istotną rolę w rozwikłaniu zagadki. Andrzej Mastalerz jako Tomasz, doświadczony detektyw, będzie stanowił kluczowe wsparcie dla Karola i Julii w ich śledztwie. Nie możemy zapomnieć także o postaciach drugoplanowych, które również mają swoje tajemnice i motywy, co dodaje serialowi głębi i wielowymiarowości.

"Profilerka" to nie tylko kryminał, ale również opowieść o ludzkich emocjach, relacjach i dylematach moralnych. Scenarzyści zadbali o to, aby fabuła była pełna niespodziewanych zwrotów akcji, co sprawi, że widzowie będą trzymać kciuki za głównych bohaterów do samego końca. Malownicze krajobrazy Pojezierza Augustowskiego stanowią idealne tło dla tej mrocznej i pełnej napięcia opowieści. Już teraz możemy przypuszczać, że każdy odcinek będzie prawdziwą gratką dla miłośników gatunku.