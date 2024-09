Profilerka, odcinek 2: Julia dokona przełomu w śledztwie. Odkryje, kto zabił Annę i jej rodzinę? - ZDJĘCIA

Grzechy sąsiadów. Ile odcinków serialu będzie w Polsacie? Streszczenia wszystkich 10 odcinków do obejrzenia w Polsat Box Go

"Profilerka" odcinek 2 - sobota 14.09.2024, o godz. 20.20 w TVP1

Julia Wigier 2 odcinku serialu "Profilerka" dokona przełomu w śledztwie? Sprawa śmierci Anny i jej rodziny dotknie całą społeczność Augustynowa. Tym bardziej, że kobieta wpadnie pod koła rowerzysty, a dopiero potem znajdą się kolejne ciała bliskich kobiety. Dramatyczna zbrodnia wystawi na próbę umiejętności Karola i Julii, która przerwie swój urlop na prośbę komisarza Nadziei.

Julia dokona szokującego odkrycia w 2 odcinku "Profilerki"

Kiedy psycholog śledcza Julia dokona oględzin miejsca zbrodni zauważy, że żona leśniczego, jako jedyna nie zginęła od strzału z broni palnej. To odkrycie rzuci nowe światło na całą sprawę. Każdy szczegół będzie miał duże znaczenie dla odkrycia tożsamości mordercy i prawdziwego losu ofiar.

Śledztwo w sprawie śmierci Anny i jej rodziny w toku. Znajdą podejrzanego

Tymczasem policjanci przesłuchają sąsiadów zmarłych i tu też nie obejdzie się bez nowych faktów. Wyjdzie na jaw, że Szułowicz to konfliktowy człowiek, wzbudzający mieszane uczucia. Komisarz Nadzieja uda się do komisu samochodowego Janonisa, gdyż według prokurator Pawluk (Aleksandra Pisula) to on będzie głównym podejrzanym. Zwłaszcza dlatego, że wyjdzie na jaw jego zamieszanie w przemyt i nielegalny handel alkoholem oraz papierosami. Czy to dobry trop? A może ktoś umiejętnie manipuluje faktami? Julia z Karolem będą mieli spory problem do rozwiązania.