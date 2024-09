Profilerka, odcinek 1: Komisarz Karol Nadzieja na tropie makabrycznego morderstwa! Ta zbrodnia wstrząśnie Augustowem - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Złoty chłopak. Tak się kończy 2. sezon. Zdradzamy, co wydarzy się w ostatnim odcinku tureckiego serialu

"Profilerka" odcinek 1 - sobota 7.09.2024, o godz. 20.20 w TVP1

W 1 odcinku serialu "Profilerka" widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń w Puszczy Augustynowskiej. W środku dnia dojdzie do tragedii, która wstrząśnie całą społecznością. W samo południe zostanie potrącona kobieta, która wybiegnie z lasu i wpadnie pod koła roweru. Będący pod wpływem alkoholu rowerzysta doprowadzi do śmierci kobiety. Przerażony listonosz od razu rozpozna w niej Annę, córkę emerytowanego leśniczego Szułowicza.

Karol Nadzieja poprowadzi sprawę śmierci Anny. Dotrze do kolejnych zmarłych

W 1 odcinku serialu "Profilerka" Komisarz Karol Nadzieja zjawi się w Puszczy Augustynowskiej wraz ze współpracownikami z Komendy Powiatowej w Augustowie. Wspólnie rozpoczną śledztwo i spróbują ustalić najważniejsze fakty. Pewien trop zaprowadzi ich do domu rodziców kobiety, gdzie odkryją trzy zmarłe ciała... Będą to zmarli syn, matka oraz ojciec Anny. Komisarz od razu wyczuje, że sprawa ma drugie dno, a kolejne wydarzenia jedynie to potwierdzą.

Nadzieja poprosi o współpracę Julię Wigier, znaną profilerkę

Chociaż prokurator Monika Pawluk (Aleksandra Pisula) nakłoni zespół do skupienia się na Andrzeju Janonisie, mężu Anny, jedynym ocalałym członku rodziny, Karol wyczuje, że sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana. Uzna, że potrzebna będzie pomoc profilerki, więc zgłosi się do Julii Wigier (Wiktoria Gorodeckaja), która rozpocznie urlop na Pojezierzu Augustowskim. Tak zacznie się ciekawa, zawiła współpraca psycholog śledczej i komisarza.