Wichrowe wzgórze. Halil zginie? To on zastawi pułapkę na ukochanego Zeynep w Rüzgarlı Tepe!

Suat może nie wyjść z tego cało! Ojciec Handan zostanie schwytany przez Kuzeya i Yildiz, którzy zrobią wszystko, aby spotkała go zasłużona kara! W 127. odcinku serialu "Miłość i nadzieja" sytuacja wymknie się jednak spod kontroli.

Suat się uwolni, a podczas szamotaniny, Yildiz w desperacji uderzy go w głowę. Suat padnie na podłogę bez oznak życia! Czy to koniec jego intryg?

Miłość i nadzieja odcinek 127. Przeczytaj streszczenie odcinka

Melis jest wściekła, gdy Feraye dochodzi do porozumienia z Zeynep i wraca z nią do domu. Podczas szamotaniny Yildiz uderza Suata w głowę. Bülent wybacza Ardzie.

Kiedy oglądać 127. odcinek serialu Miłość i nadzieja w tv?

Premiera 127. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" w piątek, 7 lutego o godz. 17:20 na antenie TVP2.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.

