Dramatyczny zwrot w serialu "Miłość i nadzieja". Jego życie zawiśnie na włosku!

Spis treści

Miłość i nadzieja. Awantura w domu Kuzeya. Suat rani Kubilaya

Kubilay z serialu "Miłość i nadzieja" znalazł się w potrzasku. Z jednej strony jest Kuzey, który obiecał mu pomóc w zamian za złożenie zeznań obciążających Suata, a z drugiej nieobliczalny ojciec Handan, który chce go zastraszyć, uciszyć i wyjść z tej sytuacji z twarzą.

- Jesteś głupcem, że ufasz Kuzeyowi! - wykrzyczy Suat do uwięzionego w domu Kuzeya Kubilaya. Co ciekawe, prawnik w ukryciu będzie się przysłuchiwał ich rozmowie.

- Co chciałeś, to zrobiłem z Elif. To ty chciałeś ich rozdzielić! Wykonywałem tylko twoje polecenia, więc to twoja wina! - rzuci Kubilay.

- Dosyć tego, musimy teraz uciekać zanim pojawi się tu Kuzey - rozkaże Suat, a wtedy na ich drodze stanie Kuzey.

W domu prawnika dojdzie do szarpaniny, a Suat próbując ratować swoją skórę, poważnie rani Kubilaya!

Co będzie dalej?

Miłość i nadzieja odcinek 123. Przeczytaj streszczenie odcinka

U Kuzeya dochodzi do szarpaniny, podczas której Suat poważnie rani Kubilaya. Gospodarz prosi o pomoc Yildiz. Ege postanawia znaleźć matkę Zeynep, co nie podoba się Melis. Z powodu nieobecności świadka rozprawa Mürvet zostaje odroczona.

Kiedy oglądać 123. odcinek serialu Miłość i nadzieja w tv?

Premiera 123. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" w poniedziałek, 3 lutego o godz. 17:20 na antenie TVP2.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.