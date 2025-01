Miłość i nadzieja. Spędzą razem gorącą noc w maleńkim łóżku. Zobacz te sceny!

Miłość i nadzieja. To wydarzy się zaraz po śmierci Elif! Czy Handan trafi do więzienia?

Miłość i nadzieja. Kuzey i Elif spędzą razem noc!

Widzowie serialu "Miłość i nadzieja" wreszcie się doczekają! Po wielu trudnych momentach i przeszkodach, które stawały na drodze ich miłości, Elif i Kuzey w końcu się zaręczą, a symbolicznego ślubu udzieli im... Yildiz. Na tym jednak nie koniec, bo świeżo upieczeni narzeczeni spędzą noc tylko we dwoje.

- Już nigdy więcej cię nie opuszczę wiosno mojego życia - powie Kuzey.

- Całe moje życie jest od teraz twoje - doda wzruszona Elif.

Ten wyjątkowy moment na pewno zapadnie w pamięć fanom telenowel.

Oczywiście, jak to bywa w tureckich serialach to, co zobaczymy na ekranie, to subtelna, pełna bliskości i uczucia scena, która pozostawi wiele wyobraźni...

Miłość i nadzieja odcinek 126. Przeczytaj streszczenie odcinka

Yildiz udziela Kuzeyowi i Elif symbolicznego ślubu. Młodzi mogą później nacieszyć się sobą przy wspólnym śniadaniu. Bülent w trudnych chwilach może liczyć na rodzinę. Zbiera się na szczere wyznanie wobec Feraye. Ege chłodno odnosi się do Melis, gdy ta znowu kłóci się z Zeynep.

Kiedy oglądać 126. odcinek serialu Miłość i nadzieja w tv?

Premiera 126. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" w czwartek, 6 lutego o godz. 17:20 na antenie TVP2.

