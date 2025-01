TOP 20 najgorętszych tureckich seriali. Mówił o nich cały internet!

Miłość i nadzieja. Elif i Kuzey szykują się do ślubu. Tak będą wyglądać ich ostatnie wspólne chwile przed tragedią!

Najgłośniejsze seriale tureckie 2024 roku

Rok 2024 przyniósł w tureckiej telewizji wiele emocjonujących i głośno dyskutowanych produkcji, które skradły serca widzów. Każdy odcinek oferował nowe wątki, dramatyczne zwroty akcji, które nie pozwalały publiczności oderwać się od ekranu.

A gdy to już się udało, to widzowie przenosili się do sieci, a tam trwały i nadal trwają burzliwe dyskusje o poszczególnych wątkach i bardziej lub mniej udanych pomysłach scenarzystów.

Seriale tureckie, takie jak "Yabani", "Złoty chłopak" czy "Bir Gece Masalı", przyciągnęły uwagę fanów na całym świecie, budząc ogromne emocje w mediach społecznościowych i na forach internetowych. O tych tytułach nie przestawano dyskutować, a ich bohaterowie stali się tematami licznych analiz.

Media Tracking Center zaprezentowało jakiś czas temu ranking najgłośniejszych seriali tureckich 2024 roku w serwisie X (dawniej Twitter).

O tych tureckich serialach dyskutowano w sieci najwięcej

"Yabani" to serial, który zaskoczył widzów głębokim, poruszającym wątkiem oraz mocnymi scenami, które wywołały w sieci burzę!

To historia chłopaka porwanego z zamożnej rodziny, który po latach wraca do domu i próbuje zacząć wszystko od nowa. W roli głównej występuje Halit Özgür Sarı.

O "Yalı Çapkını" wciąż trwają gorące dyskusje choć nie zawsze stawiają one twórców serialu w pozytywnym świetle. "Złoty chłopak" traci na popularności, a jego oglądalność gwałtownie spada. Scenarzyści rujnują wątek miłosny głównych bohaterów, a serialowi grozi szybki finał. Emisja ostatniego odcinka "Złotego chłopaka" planowana jest na koniec marca 2025 roku.

"Bir Gece Masalı" to serial z motywem niemożliwej miłości nomadki i przystojnego komisarza. "Bajka na Dobranoc", w której zagrał Burak Deniz długo utrzymywała się w czołówce tureckich rankingów oglądalności. Czy będzie 2. sezon? O tym dyskutuje się teraz najwięcej!

To jednak nie jedyne seriale, które podbiły serca widzów w 2024 roku – lista najgłośniejszych produkcji jest znacznie dłuższa.

Zobacz, jakie jeszcze seriale tureckie budziły emocje i były przedmiotem nieustannych dyskusji w sieci. W galerii ZDJĘĆ znajdziesz wszystkie najgłośniejsze tureckie seriale 2024 roku, o których najczęściej mówiło się w internecie.