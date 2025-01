Miłość i nadzieja. Tak Yildiz udzieli Kuzeyowi i Elif symbolicznego ślubu!

Miłość i nadzieja. To wydarzy się zaraz po śmierci Elif! Czy Handan trafi do więzienia?

Spis treści

Miłość i nadzieja. Symboliczny ślub Elif i Kuzeya

Ten wieczór będzie pełen trudnych chwil, ale zakończy się jednym z najważniejszych momentów w ich życiu. Kuzey poprosi Elif o rękę w 126. odcinku serialu "Miłość i nadzieja", ale ona początkowo nie przyjmie pierścionka! Dziewczyna przypomina sobie o oskarżeniach Handan i niedawnym zachowaniu ukochanego i odrzuci zaręczyny!

Kuzey nie podda się w walce o ich wspólne szczęście, wybiegnie za Elif i w końcu ją udobrucha! Prawnik ponownie uklęknie przed Elif i wyciągnie pierścionek zaręczynowy, a z ust Elif padnie długo wyczekiwane "tak".

Wieczorem para zje uroczystą kolację, później zadzwonią pochwalić się dobrą nowiną do Yildiz, a ona udzieli im symbolicznego ślubu!

Miłość i nadzieja odcinek 126. Przeczytaj streszczenie odcinka

Yildiz udziela Kuzeyowi i Elif symbolicznego ślubu. Młodzi mogą później nacieszyć się sobą przy wspólnym śniadaniu. Bülent w trudnych chwilach może liczyć na rodzinę. Zbiera się na szczere wyznanie wobec Feraye. Ege chłodno odnosi się do Melis, gdy ta znowu kłóci się z Zeynep.

Kiedy oglądać 126. odcinek serialu Miłość i nadzieja w tv?

Premiera 126. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" w czwartek, 6 lutego o godz. 17:20 na antenie TVP2.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"