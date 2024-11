Miłość i nadzieja. Suat uwięzi Elif. Dojdzie do szarpaniny i wtedy padnie strzał!

Dziedzictwo. Canan i Zuhal zakradną się do szpitala! Czy to już koniec marzeń o dawcy dla Yamana?! Streszczenie 416 odcinka Emanet (27.11.2024)

Spis treści

Miłość i nadzieja. Elif zostanie uprowadzona!

Rodzina Handan nie może znieść, że Elif wciąż pracuje w kancelarii. Suat za wszelką cenę chce się pozbyć rywalki córki do serca Kuzeya i gdy prośby i groźby nie pomogą, mężczyzna zdecyduje się na ostateczność. Elif wsiądzie do jego samochodu, a ten wywiezie ją na plac budowy. Tam ją uwięzi!

- Zapłacisz za to, co zrobiłaś mojej córce! - powie groźnie Suat.

POLECAMY: Jak się kończy 1. sezon serialu Miłość i nadzieja? Ślub i ciąża! Kuzey zginie w finale?

To jeszcze nie wszystko. Gdy Elif będzie chciała się wyrwać i uciec, Suat zacznie jej grozić bronią!

- To już koniec. Twoje dokumenty są przygotowane, czekają w porcie, wypłyniesz z tego miasta i nigdy nie wrócisz! - rozkaże ojciec Handan.

Chwilę później rozlegnie się strzał, a Elif padnie jak długa na ziemię!

Co z nią będzie?

Miłość i nadzieja odcinek 83. Przeczytaj streszczenie odcinka

Feraye jest zła na Bülenta z powodu Zeynep i Gönül. Suat wciąż więzi Elif. Szarpie się z dziewczyną, która upada i traci przytomność. Kuzey prosi Yusufa o pomoc w odnalezieniu zaginionej. Pomiędzy Melis i Ahmetem dochodzi do kłótni. Mężczyzna zadaje jej cios nożem.

ZOBACZ: Miłość i nadzieja. Tak Ege oświadczy się Zeynep. Romantyczne zaręczyny skończą się fatalnie!

Kiedy oglądać 83 odcinek serialu Miłość i nadzieja w tv?

Premiera 83. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" w piątek, 29 listopada o godz. 17:20 na antenie TVP2.

Zdjęcia z 83. odcinka "Aşk ve Umut" znajdziesz w galerii ZDJĘĆ.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.