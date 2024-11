Miłość i nadzieja. Handan przewraca wózek i tarza się w liściach udając bezsilność!

Dziedzictwo. Canan i Zuhal zakradną się do szpitala! Czy to już koniec marzeń o dawcy dla Yamana?! Streszczenie 416 odcinka Emanet (27.11.2024)

Miłość i nadzieja. Handan przewraca wózek i udaje upadek!

Elif została uprowadzona przez Suata i potrzebuje pomocy, ale w tym czasie Handan robi wszystko, aby zatrzymać przy sobie Kuzeya. Brunetka już od dłuższego czasu udaje, że nie jest w stanie chodzić - Handan chce w ten sposób zyskać litość i troskę prawnika.

W jednym z nadchodzących odcinków tureckiej telenoweli, jej intrygi wejdą na kolejny poziom. Handan dramatycznie przewróci wózek i będzie udawać upadek. Zacznie się teatralnie tarzać w liściach, płacząc i lamentując:

Zostawcie mnie, nie chcę być dla was ciężarem! - powie.

Dla Kuzeya ta sytuacja będzie wyglądać poważnie, wszak prawnik nie ma zielonego pojęcia, że jego była narzeczona tylko udaje sparaliżowaną. Co innego jej matka, która o wszystkim wie i mocno będzie wspierać córkę w tych działaniach.

- Co ty wygadujesz dziewczyno, Kuzey cię kocha i nigdy nie opuści – skomentuje Firdevs, mając pełną świadomość, że cała scena jest tylko kolejnym przedstawieniem.

Jak długo Handan będzie w stanie kontynuować swoją grę i czy Kuzey w końcu przejrzy jej intrygi?

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.