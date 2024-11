Miłość i nadzieja. Handan udaje sparaliżowaną i świetnie się przy tym bawi! Mürvet ją przyłapie?

Spis treści

Miłość i nadzieja. Handan beztrosko pląsa w ukryciu! Jej paraliż to kłamstwo!

Handan opuści wkrótce szpital, ale nie zamierza zdradzić całej prawdy o swoim stanie zdrowia. Brunetka jest zdeterminowana, aby odzyskać Kuzeya, dlatego będzie udawała, że nie może chodzić, licząc na jego wsparcie i troskę.

Kuzey natomiast marzy tylko o spokojnym życiu u boku Elif i wierzy, że sytuacja z Handan wkrótce się unormuje. Tymczasem ojciec Handan, Suat, zacznie wywierać presję na matce Kuzeya, domagając się zwolnienia Elif z kancelarii!

- Radzę, żeby twój syn trzymał się z dala od tej dziewczyny! Porozmawiaj ze swoim bratem i niech ją zwolni z kancelarii - powie groźnie Suat.

Leżenie w łóżku i pozorowanie paraliżu zacznie jednak nudzić Handan. W 78. odcinku serialu "Miłość i nadzieja" omal nie zostanie przyłapana na tańcu przez Murvet!

Czy jej kłamstwo wyjdzie na jaw?

Miłość i nadzieja odcinek 78. Przeczytaj streszczenie odcinka

Kuzey i Elif nie tracą nadziei, że stworzą szczęśliwy związek. Udawanie sparaliżowanej staje się dla Handan uciążliwe. Feraye nie może dojść do siebie po tym, czego dowiedziała się o Zeynep. Suat domaga się zwolnienia Elif z kancelarii. Zeynep zostaje zaczepiona przez Ahmeta.

Kiedy oglądać 78 odcinek serialu Miłość i nadzieja w tv?

Premiera 78. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" w piątek, 22 listopada o godz. 17:20 na antenie TVP2.

Zdjęcia z 78. odcinka "Aşk ve Umut" znajdziesz w galerii ZDJĘĆ.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.