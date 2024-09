Spis treści

Miłość i nadzieja. Handan zrobi badanie. Jest w ciąży czy nie?

Wszyscy, nawet Kuzey, wiedzą już o ciąży Handan. Kobieta jednak dopiero teraz naprawdę potwierdzi czy nosi w sobie dziecko. Na badania w szpitalu uda się w towarzystwie swojej matki i Naciye, które z niecierpliwością będą oczekiwały na to, aż ta wyjdzie z placówki.

Niestety, wynik badań wskaże, że Handan nie jest w ciąży!

Powodów może być wiele. Niektóre leki wywołują skutki uboczne, które dały fałszywy wynik testu. Dlatego, aby potwierdzić ciążę, konieczne było badanie krwi. Teraz już wiadomo: nie jest pani w ciąży

- poinformuje ją lekarka.

Załamana wizją utraty Kuzeya Handan zacznie układać sobie w głowie plan. Zadzwoni do matki, by zabrała Naciye ze szpitala, a sama wyrzuci wynik badania do kosza.

Nie wie jednak, że wszystkiemu z ukrycia przyglądała się Elif. Ta wyciągnie kartkę z badaniami Handan, by później podrzucić ją Kuzeyowi!

Czytaj także: Taka prywatnie jest Handan z "Miłość i nadzieja". Gamze İğdiroğlu to prawdziwa "psia mama"!

Czy intrygantka zdecyduje się kłamać przed ukochanym, że jest w ciąży? Być może by tak postąpiła, gdyby nie fakt, że zauważy w szpitalu Elif! Kiedy Handan dotrze do firmy, okaże się, że jej rywalka jest w biurze Kuzeya. Ten jednak wie już o wynikach badań, bo Handan zdążyła do niego zadzwonić. Intrygantka znajdzie na biurku narzeczonego kartkę z wynikiem i oskarży Elif, że ją śledzi!

- Jak mogłaś to zabrać bez pozwolenia? Dlaczego to zrobiłaś? Myślałaś, że okłamię Kuzeya w takiej kwestii? Dlaczego mi to robisz? - wykrzyczy Handan w obecności Kuzeya.

Czytaj także: To ona wciela się w rolę Elif. Aktorka Cemre Kurum zachwyca na prywatnych zdjęciach!

Elif powie Kuzeyowi, że go kocha!

Kiedy Elif i Kuzey zostaną sami, ten będzie dociekał, dlaczego dziewczynie tak na nim zależy. Wspomni także to, co wydarzyło się między nimi w hotelu.

Rozmowę dokończą, kiedy kolejnego dnia Elif przyniesie do domu Kuzeya ważne dokumenty. Wtedy też przyzna się mu, że go kocha!

Dlaczego jesteś wszędzie gdzie spojrzę? Dlaczego mnie chronisz, Elif? Nagle pojawiłaś się w moim życiu i od tej chwili nie ma w nim nikogo poza tobą. Jesteś obecna w każdym aspekcie mojego życia. Dlaczego?

- zapyta Kuzey.

Ponieważ cię kocham

- odpowie i ucieknie.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja":

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.