Miłość i nadzieja. Kuzey dowie się o ciąży Handan!

Kuzey właściwie jako ostatni dowie się, że Handan jest w ciąży. Okoliczności, w jakich Handan poinformuje go, że zostanie ojcem będą bardzo dziwne, a pomiędzy narzeczonymi wywiąże się awantura!

Jak mężczyzna dowie się o tym, że wkrótce ma zostać ojcem?

Najpierw zobaczymy, jak Handan, w towarzystwie swojej matki i Naciye, będzie przymierzać suknie ślubne. W tym czasie do domu wejdzie Elif, która ze smutkiem będzie patrzyła, jak jej rywalka przygotowuje się do ślubu z Kuzeyem.

O dziecku dowiedziałam się w towarzystwie Elif. Będzie ona naszym głównym gościem na weselu

- powie specjalnie podstępna Handan.

Kiedy załamana Elif wyjdzie, spotka Kuzeya, który od razu zauważy, że jest z nią coś nie tak. Ich rozmowę przerwie Handan, która wyjdzie ubrana w suknię ślubną! Zaprosi Kuzeya do środka, by z nim porozmawiać. Wtedy powie mu o ciąży!

Zrobiłam test i jestem w ciąży! Uwierz mi, jestem tak samo zaskoczona jak ty. Co się stało? Nie jesteś szczęśliwy? Dlaczego nic nie mówisz?

- powie do zaskoczonego Kuzeya.

Przystojniak od razu zapyta Handan, dlaczego dowiaduje się o tym jako ostatni. Będzie oburzony, że kobieta zdążyła już wszystkim o tym powiedzieć, a jego zostawiła na sam koniec. Zasugeruje także, żeby kobieta podała się badaniom w szpitalu.

- To co mam zrobić? Usunąć? Nie chcesz dziecka, ok. Wychowam je sama - wykrzyczy Handan, a ich kłótnię przerwą ich matki.

Chwilę później Elif usłyszy, jak Handan powie matce, że nawet jeśli okaże się u lekarza, że nie jest w ciąży, nie powie o tym Kuzeyowi!

Zeynep wytłumaczy Egemu, dlaczego z nim zerwała

W tym samym odcinku dojdzie do kolejnej poważnej rozmowy pomiędzy Zeynep a Ege. Dziewczyna wyjaśni zakochanemu w niej chłopakowi, dlaczego zakończyła ich relację.

Zeynep powie, że obiecała ojcu, że zostanie prawnikiem i chce dotrzymać słowa.

- Rozumiem, że chcesz odnosić sukcesy w nauce, ale wiedz, że cię kocham - wyzna Ege.

Tymczasem Arda poznaje tajemniczą osobę, która udzieliła mu wsparcia.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja":

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.