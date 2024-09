Spis treści

Miłość i nadzieja. Ege wyzna Zeynep, że ją kocha!

Ege nie bez powodu pomaga Zeynep odnaleźć ojca. Chłopak chce dla niej jak najlepiej, bo jest w niej zakochany. Po wielu spędzonych razem chwilach wreszcie zdecyduje się, by wyznać jej swoje uczucia!

Jeszcze podczas wyjazdu do Edremitu Ege porozmawia z Zeynep. Zdecyduje sie na rozmowę, chociaż jej głowę zaprzątać będą rozterki związane z ojcem.

Wiem, że to nie najlepszy moment, ale nie mogę już tego w sobie trzymać. Zakochałem się w tobie, Zeynep...

- wyzna, ale ich rozmowę przerwie Bülent.

Pomimo, że rozmowa została niedokończona, Ege nie odpuści. Już kolejnego dnia będzie nalegał na spotkanie, by powiedzieć ukochanej to, czego nie zdążył.

Zeynep, przepraszam, ale nie mogę już dłużej czekać. Powiedziałem ci wczoraj, że się w tobie zakochałem. Każdego dnia, kiedy cię nie widzę, boli mnie serce. Moja dusza, moje uczucia i moje ręce są zimne jak lód, kiedy nie ma ciebie obok. Proszę, nie pozbawiaj mnie siebie

- powie ukochanej.

Para nie wie, że jest śledzona przez Melis. Zakochana w Ege dziewczyna będzie ich śledziła z ukrycia.

Belkis stara się poznać prawdę o pochodzeniu Zeynep.

Handan niebawem zostanie matką. To dla niej nowa sytuacja

Handan, która zrobiła test ciążowy i dowiedziała się, że jest w ciąży, chce jak najszybciej powiedzieć o tym Kuzeyowi. Kobiecie jest trudno odnaleźć się w nowej sytuacji i postanowi przygotować niespodziankę, podczas której wyzna ukochanemu, że zostaną rodzicami.

Tymczasem dojdzie do nieporozumienia, w wyniku którego o jej ciąży dowie się ktoś inny! Zobacz w GALERII ZDJĘĆ, co się wydarzy.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.