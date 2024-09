Kawa z kardamonem, odcinek 2: Anna nie przyjmie oświadczyn Markijana! Wujostwo wypędzi ją z domu?

Kawa z kardamonem, odcinek 1: Anna pozna miłość swojego życia? Zobaczy Adama i zrozumie, że to ten jedyny! - ZDJĘCIA

"Kawa z kardamonem" odcinek 2 - sobota, 14.09.2024, o godz. 17:35 w TVP1

W 2 odcinku "Kawy z kardamonem" Anna podejmie odważną decyzję. Choć wujostwo będzie liczyć na to, że jej małżeństwo z bogatym Markijanem uratuje ich rodzinne interesy, Anna nie zechce się na to zgodzić. Wuj Pavlo, którego interesy będą stać na krawędzi, nie będzie krył swojego rozczarowania. Jego gniew i pretensje wobec Anny mogą doprowadzić do dramatycznego rozstania - czy wujostwo zdecyduje się wygnać Annę z domu?

Markijan, głęboko zauroczony piękną Anną postanowi oświadczyć się jej w 2 odcinku "Kawy z kardamonem". Warto wspomnieć, że już w 1 odcinku tej kostiumowej, porywającej produkcji młody mężczyzna zaczepi Annę na jarmarku i będzie chciał wręczyć jej prezent wspominając przy tym o ich zbliżającym się ślubie. Zaskoczona Anna nie będzie miała czasu na reakcję, nim się rozejrzy wszyscy dookoła będą mówić o zbliżającym się ślubie jej oraz Markijana!

Anna odrzuci zaręczyny Markijana

Odrzucenie oświadczyn Markijana jeszcze bardziej skomplikuje sytuację Anny. Widzowie zobaczą, jak relacje między nią a jej wujostwem staną się coraz bardziej napięte. Wuj, który zmaga się z własnymi problemami finansowymi, będzie miał do Anny ogromne pretensje, że zaprzepaściła szansę na poprawę losu rodziny. Czy w obliczu tej sytuacji Anna będzie zmuszona opuścić dom wujostwa?

Powrót Adama do Żółkwi. Nowa nadzieja dla Anny?

Podczas gdy Anna zmagać się będzie z naciskami rodziny, w jej życiu pojawi się Adam (Paweł Deląg). Jego powrót do Żółkwi może otworzyć przed kobietą zupełnie nowe perspektywy, zarówno na przyszłość, jak i na miłość. Czy Adam stanie się dla Anny wybawieniem w trudnej sytuacji? Tego z pewnością dowiemy się już niebawem!