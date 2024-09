Kawa z kardamonem, odcinek 1: Ogromna tragedia w Żółkwi! Anna podpali piekarnię wujostwa? Nigdy jej tego nie wybaczą! - ZDJĘCIA

Miłość i nadzieja. Ege wyzna Zeynep co do niej czuje! "Wiem, że to nie najlepszy moment, ale muszę ci coś powiedzieć". Streszczenie odcinka 34 Ask ve umut (18.09.2024)

"Kawa z kardamonem" odcinek 1 - sobota, 7.09.2024, o godz. 17:35 w TVP1

W 1 odcinku "Kawy z kardamonem" Anna jak zwykle pomoże w piekarni wujostwa, gdzie codziennie przygotowuje tradycyjne wypieki. Tego dnia jednak, rozkojarzona problemami osobistymi i presją, jaką wywiera na nią rodzina, zapomni o chałce, którą wcześniej wstawi do pieca. Kiedy dym zacznie unosić się po całej piekarni, bohaterka z przerażeniem zda sobie sprawę z tego, że chałka może się spalić, a nawet doprowadzić do pożaru. W ostatniej chwili Anna wbiegnie do kuchni, by uratować sytuację, ale wujostwo już zauważy problem…

Wuj i ciotka będą wściekli! Ostre zarzuty wobec Anny

Choć Anna ostatecznie zdąży wyciągnąć chałkę z pieca i zapobiegnie pożarowi, jej wuj nie przepuści jej tak łatwo tego incydentu. W 1 odcinku "Kawy z kardamonem" zobaczymy, jak wuj wbiega do kuchni z ciotką tuż za nim, oboje zdenerwowani całą sytuacją. Piekarnia, będąca dla nich głównym źródłem utrzymania, niemalże stanie w płomieniach, co sprawi, że wuj oskarży Annę o to, że prawie zniszczyła rodzinny interes.

"Omal nie puściłaś piekarni z dymem!" - zarzuci jej wuj, nie przebierając w słowach. Wzburzony, nie omieszka przypomnieć Annie, jak bardzo liczą na jej pracę i zaangażowanie. Dla Anny to kolejny dowód na to, że wujostwo postrzega ją głównie przez pryzmat korzyści finansowych, które może im przynieść - czy to jako pracownica piekarni, czy jako przyszła żona bogatego Markijana.

Dramatyczne wydarzenia tylko początkiem problemów Anny

W 1 odcinku "Kawy z kardamonem" sytuacja w piekarni to tylko początek problemów, które spadną na Annę. Wujostwo nie tylko obwini ją za prawie wywołany pożar, ale i zaplanuje wydać ją za mąż, aby ratować swoje finanse. Czy Anna znajdzie w sobie siłę, by sprzeciwić się woli rodziny, czy też ulegnie ich naciskom? Widzowie już w pierwszym odcinku będą świadkami napiętej atmosfery i narastających konfliktów, które zaważą na losach bohaterki!