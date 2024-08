Kawa z kardamonem ZWIASTUN. Burzliwa historia miłości Adama, żonatego szlachcica z Polski do ukraińskiej sieroty Anny - ZDJĘCIA

Dziedzictwo. Seher oszuka wszystkich! Ucieczka to jeszcze nie wszystko! Streszczenie 311. odcinka Emanet [10.07.2024]

O czym jest serial "Kawa z kardamonem"?

Akcja serialu "Kawa z kardamonem" rozgrywa się w połowie XIX w. we Lwowie w cesarstwie austriackim. Główną bohaterką jest Anna – młoda, piękna dziewczyna, mieszkająca u wujostwa ukraińska sierota, która pomaga wujowi Witoldowi w pracy w piekarni. Ma brata Andrija, który kształci się w seminarium duchownym na księdza grekokatolickiego.

Jedynym marzeniem wrażliwej i uczuciowej Anny jest to, by przeżyć prawdziwą miłość. Ale jej przyszłość leży w rękach ciotki i wuja, którzy chcą wydać Annę bogato za mąż. Najlepszym kandydatem według nich jest syn zamożnych kupców - Markijan. Anna nie potrafi jednak obdarzyć go uczuciem.

Niespodziewanie już w 1 odcinku "Kawa z kardamonem" w życiu Anny pojawia się żonaty arystokrata hrabia z Polski, Adam Rodziński. Szlachcic przybysza do chorego wuja Witolda i wszystko się dla Anny zmienia. Początkowo dziewczyna boi się starszego mężczyzny, jednak z czasem jej stosunek do niego zaczyna się zmieniać, gdy zauważa, że Adam jest w niej zakochany.

Czy uczucie ukraińskiej sieroty i starszego od niej hrabiego zdoła pokrzyżować plany rodziny Anny i zniweczy ich plany co do korzystnego finansowo małżeństwa? To się wyjaśni podczas emisji "Kawa z kardamonem".

- Moja bohaterka to kobieta o silnym charakterze. W połowie XIX w. rości sobie prawo do szczęścia. Wydaje mi się, że gdyby żyła w naszych czasach, byłaby wojowniczką toczącą bój o sprawiedliwość – tak opisywała swoją postać ukraińska aktorka Ołena Ławreniuk w jednym z wywiadów.

Kawa z kardamonem ZWIASTUN nowego serialu TVP! Porywająca historia miłości żonatego szlachcica z Polski do ukraińskiej sieroty

Obsada serialu "Kawa z kardamonem". Kto oprócz Pawła Deląga?

W obsadzie "Kawa z kardamonem" znaleźli się znani polscy i ukraińscy aktorzy. Paweł Deląg gra główną rolę, a oprócz niego w kostiumowej produkcji pojawiają się: Dorota Deląg, Bartek Kasprzykowski i Antoni Pawlicki.

Kto jest kim w "Kawa z kardamonem"?

hrabia Adam Rodziński - Paweł Deląg

Anna - Ołena Ławreniuk

Andrij - Taras Cymbaluk

Teresa - Dorota Deląg

Antoni Pawlicki

Zbyszek - Bartek Kasprzykowski

Dmytro - Pavlo Aldoshyn

pani Notariusova - Nina Naboka

pani Gorova - Lesya Samayeva

Milos Marciniak - Slava Babenkov

Demian - Vitaliy Azhnov

pani Skulska - Iryna Ostrovska.

Kiedy premiera serialu "Kawa z kardamonem"?

Premiera 1 odcinka "Kawa z kardamomen" odbędzie się w sobotę 7.09.2024, o godz. 17:35 w TVP1, a wcześniej będzie można go przedpremierowo zobaczyć na platformie TVP.VOD.pl od soboty, 31.08.2024.

"Kawa z kardamonem" - ile odcinków, kiedy emisja w TVP1?

"Kawa z kardamonem" liczy 10 odcinków, które będą emitowane w każdą sobotę, począwszy od 7.09.2024, o godz. 17.35 na antenie TVP1

Czy historia miłości Anny i hrabiego Adama jest prawdziwa?

Scenariusz serialu "Kawa z kardamonem" powstał na podstawie powieści "Melodia kawy w tonacji kardamonu" Natalii Gurnyckiej. Pisarka przyznaje, że do napisania tej historii zainspirowały ją miłosne losy Zofii Jabłonowskiej i Aleksandra Fredry. Główni bohaterowie "Kawa z kardamonem", Anna i hrabia Adam Rodziński, zostali jednak wymyśleni na potrzeby scenariusza polsko-ukraińskiego serialu.