Kawa z kardamonem

Kawa z kardamonem, odcinek 1: Anna pozna miłość swojego życia? Gdy zobaczy Adama zrozumie, że to ten jedyny! - ZDJĘCIA

W 1 odcinku "Kawy z kardamonem" życie Anny (Ołena Ławreniuk) zmieni się na zawsze, gdy na jej drodze stanie Adam (Paweł Deląg). Młoda dziewczyna, do tej pory zmuszona przez rodzinę do myślenia o małżeństwie z rozsądku, w jednej chwili poczuje, że prawdziwa miłość istnieje. Adam, przystojny polski szlachcic, przyciągnie jej uwagę od pierwszego spotkania, a jego tajemnicza aura i szlachetny charakter sprawią, że Anna zacznie wierzyć, że to właśnie on jest tym jedynym. Czy to spotkanie w 1 odcinku "Kawy z kardamonem" zmieni jej życie na zawsze? Przekonajcie się już teraz i koniecznie obejrzyjcie naszą GALERIĘ ZDJĘĆ!