Gra z Cieniem, odcinek 2: Nie będzie ratunku dla skazanej Heleny! Nawet matka Tomasza nie zdoła jej pomóc - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Gra z Cieniem" odcinek 2 - niedziela, 22.09.2024, o godz. 20.20 w TVP1

W 2 odcinku serialu "Gra z Cieniem" Helena trafi do więzienia w Olkuszu, gdzie zostanie osadzona po wyroku za rzekome zabójstwo wysoko postawionej działaczki partyjnej, Stefanii Markowskiej. Bielawska zostanie skazana na dożywocie za zbrodnię, której wcale się nie dopuści, ale, że kogoś i tak będzie trzeba pociągnąć do odpowiedzialności, to padnie na nią. Tym bardziej, że nieco wcześniej odmówi przystąpienia do partii, co miało gwarantować jej wyjazd do Leningradu, przez co stanie się głównym celem dla Urzędu Bezpieczeństwa. Szczególnie, w świetle jej złej sytuacji materialnej, co oczywiście zostanie wykorzystane przeciwko niej. I w efekcie w 2 odcinku serialu "Gra z Cieniem" Helena pójdzie siedzieć, a co gorsza od razu stanie się ofiarą okrucieństw i to zarówno ze strony strażniczek, jak i współwięźniarek.

Tomasz nie zdoła uratować skazanej Heleny w 2 odcinku serialu "Gra z Cieniem"!

Oczywiście, w 2 odcinku serialu "Gra z Cieniem" Tomasz tak tego nie zostawi i zrobi wszystko, aby wyciągnąć swoją ukochaną z więzienia. I nic dziwnego, gdyż dopiero co zakochany Porada planował ich wspólne życie, które w jednej chwili zostanie brutalnie zburzone. Kochanek Heleny zwróci się z rozpaczliwym apelem o pomoc w jej sprawie do swojej matki, która ogromnie będzie lubić i cenić Bielawską. Szczególnie, że to właśnie z jej inicjatywy wyjazd lekarki do Leningradu w ogóle stanie się możliwy. Jednak w tej sytuacji w 2 odcinku serialu "Gra z Cieniem" nawet profesor Porada będzie bezradna i niestety nie będzie mieć dla swojego syna dobrych wieści...

- Musisz jej pomóc - poprosi Tomasz, na co w odpowiedzi usłyszy - Jej już nie da się obronić...

Bielawska zyska 2 sojuszników w więzieniu w 2 odcinku serialu "Gra z Cieniem"!

Ale na szczęście w 2 odcinku serialu "Gra z Cieniem" dla pozbawionej kontaktu ze światem, a w tym przede wszystkim swoimi najbliższymi - kochankiem, synem Pawełkiem (Iwan Małachow) i matką (Maria Pakulnis), Heleny pojawi się pewna nadzieja. A to dlatego, że Bielawska natrafi w więzieniu na swoją znajomą sprzed lat góralkę Staszkę (Kinga Preis), która zostanie skazana na przemyt. I jej obecność będzie utrzymywać ją przy życiu. Tym bardziej, że w 2 odcinku serialu "Gra z Cieniem" uda jej się zyskać kolejną przyjazną duszę, więziennego lekarza Zielińskiego (Przemysław Bluszcz), który obieca jej dowiedzieć się, co słychać u jej najbliższych. Szczególnie, że wciąż będą oni w kontakcie z Tomaszem i Ewą (Anita Sokołowska), koleżanką z pracy Heleny. Ale niestety i w ich przypadku nie będzie dobrych wieści, gdyż okaże się, że grozi im eksmisja! A to będzie dopiero początek złych wieści...

- Słyszałam, że może pan pomóc - zwróci się do niego Helena.

- Eksmisja?! - spyta z niedowierzaniem matka Bielawskiej, gdy otrzyma dokument z rąk swojej sąsiadki Teresy Porczyńskiej (Katarzyna Cynke) i jej męża, którym jej obecność przeszkadzała już od dawna!