Gra z Cieniem, odcinek 1: Major Witold Kosek z UB otrzyma misję przechwycenia szpiega! To nie przypadek, że wciągnie go proces lekarki Heleny - ZDJĘCIA

Agent pracujący dla brytyjskiego wywiadu, „Cień”, zniknie w 1. odcinku serialu „Gra z Cieniem”

Głównym wątkiem 1. odcinka serialu jest zniknięcie szpiega o kryptonimie „Cień”, Polaka pracującego dla brytyjskiego wywiadu na szkodę PRL. Agent dostarcza Brytyjczykom ważne informacje na temat polskiego przemysłu, w tym te najbardziej bezcenne – dotyczące wydobycia uranu w Polsce. Odnalezienie agenta stanie się priorytetem i dla UB i dla brytyjskiej centrali.

Major Witold Kosek otrzyma zadanie odnalezienia „Cienia” w 1. odcinku serialu „Gra z Cieniem”

W 1. odcinku serialu „Gra z Cieniem” minister Bezpieczeństwa Publicznego powierzy misję przechwycenia „Cienia” majorowi Witoldowi Koskowi (Marcin Hycnar), który dołączy do komórki kontrwywiadu. Jego przybycie wzbudzi niechęć jej szefa, pułkownika Bartmana, który zleci swojemu człowiekowi, porucznikowi Dubelskiemu, znalezienie kompromitujących informacji dotyczących Witolda.

Major Witold Kosek zainteresuje się procesem dawnej ukochanej, lekarki Heleny Bielawskiej, w 1. odcinku serialu „Gra z Cieniem”

W tym samym czasie w 1. odcinku serialu „Gra z Cieniem” w Łodzi lekarka Helena Bielawska (Natalia Rybicka) zostanie oskarżona o zabójstwo pacjentki – wysoko postawionej działaczki partyjnej. Helena jest utalentowaną chirurżką, córką znanego przedwojennego lekarza i taterniczką. Po wojnie ukończyła medycynę, została zatrudniona w łódzkiej klinice profesor Porady (Ewa Wiśniewska) i została jedną z najlepszych specjalistek w szpitalu. To jednak nie uratuje Bielawskiej przed niesłusznym oskarżeniem, a potem skazaniem, w dodatku na dożywocie. Będzie jej również zagrażać UB, prowadzący śledztwo w sprawie „Cienia”. Po pierwsze dlatego, że Helena rzekomo zabiła wspomnianą zasłużoną działaczkę PZPR, a po drugie dlatego, że to właśnie Kosek będzie szukał brytyjskiego agenta. A Witold to przedwojenny ukochany Heleny, który po wojnie przeszedł na stronę twardych komunistów. Jej proces wzbudzi więc ogromne zainteresowanie majora Koska - zobaczy w nim możliwość zdobycia ważnych informacji dotyczących swojej misji. Wkrótce Witold zmierzy się z wieloma zagadkami i ukrytymi motywacjami, które zaprowadzą go w coraz bardziej niebezpieczne zakamarki szpiegowskiego światka. Będzie też musiał stoczyć wewnętrzną walkę komunisty oddanego aparatowi państwowemu z dawnym romantykiem zakochanym w Helenie.

"Gra z Cieniem" odcinek 1 - niedziela, 15.09.2024, o godz. 20.20 w TVP1