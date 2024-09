Gra z Cieniem

Gra z Cieniem, odcinek 3: Tajemnicza śmierć matki Heleny doprowadzi do ucieczki jej syna. Tomasz rzuci się szukać chłopca

W 3 odcinku "Gry z Cieniem" dojdzie do śmierci matki Heleny (Natalia Rybicka), co spowoduje tragiczne w skutkach konsekwencje. To synek skazanej na dożywocie lekarki znajdzie ciało zmarłej babci. Chłopiec przewidzi, że w związku z szokującymi wydarzeniami, nieobecnością mamy, może trafić pod opiekę sąsiadów. Tego w 3 odcinku "Gry z Cieniem" nie zniesie, więc postanowi uciec! Tylko Tomasz (Grzegorz Małecki) będzie w stanie zapanować nad sytuacją.