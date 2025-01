Miłość i nadzieja. Na przyjęciu urodzinowym wszystko się wyda!

Miłość i nadzieja. Będzie rozwód? Oto, co zrobi Zeynep, żeby uratować małżeństwo Bülenta! Streszczenie odcinka 120 Ask ve umut (31.01.2025)

Miłość i nadzieja. Noc Ege i Melis wywołała burzę emocji na przyjęciu urodzinowym

Melis wykorzystała sytuację i zaciągnęła Ege do łóżka. Młodzi spędzili razem noc w domu Kuzeya, a później zjedli razem śniadanie. Dzień wcześniej, Ege przyłapał Zeynep na pocałunku z Ardą i stąd to całe zamieszanie.

W 118. odcinku serialu "Miłość i nadzieja" oliwy do ognia doleje Bülent.

- U Aleny? Nie Ege zatrzymał się wczoraj w domu wujka Kuzeya - powie Bülent, a Zeynep stanie jak wryta!

- Jak to możliwe… Ege i Melis spędzili razem całą noc? - powie w duchu Zeynep.

Odkrycie będzie dla Zeynep ciosem. Ege i Melis także nie będą się kryć ze swoimi uczuciami. Na imprezie wręcz nie będą mogli oderwać od siebie wzroku, flirtując i bawiąc się jak para zakochanych gołąbków.

Miłość i nadzieja odcinek 118. Przeczytaj streszczenie odcinka

Kuzey ucieka się do podstępu, by dostać się do sejfu Suata. Następnie zakrada się do domu Elif w poszukiwaniu informacji o Kubilayu. Melis organizuje przyjęcie niespodziankę dla Malodi. Bülent stara się pogodzić z Feraye. Suat orientuje się, że brakuje rachunku przelewu dla Kubilaya.

Kiedy oglądać 118. odcinek serialu Miłość i nadzieja w tv?

Premiera 118. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" w poniedziałek, 27 stycznia o godz. 17:20 na antenie TVP2.

Zdjęcia z 118. odcinka "Aşk ve Umut" znajdziesz w naszej galerii ZDJĘĆ.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.