Miłość i nadzieja. Ege zdradzi Zeynep z Melis! Chłopak straci kontrolę

Miłość i nadzieja. Zeynep i Arda będą razem? Ege załamie się gdy TO zobaczy! Streszczenie odcinka 115 Ask ve umut (22.01.2025)

Spis treści

Załamany Ege wyląduje w ramionach Melis

Melis w końcu dopnie swego, a miłosny trójkąt w serialu "Miłość i nadzieja" skomplikuje się jeszcze bardziej! Ege, zraniony pocałunkiem Zeynep i Ardy, będzie szukał ukojenia w ramionach Melis. Dziewczyna wyczeka na moment jego słabości i zaciągnie go do łóżka.

- Tak, jak mówiłaś... widziałem ich. Arda i Zeynep mieszkają teraz w jednym domu [...] Mam już dość kochania Zeynep - powie załamany Ege, a zaraz potem zacznie całować Melis.

Upojony alkoholem i rozpaczą Ege spędzi z Melis noc. Czy teraz Melis zdobędzie serce Ege na zawsze, a Zeynep zostanie dla chłopaka tylko wspomnieniem?

Miłość i nadzieja odcinek 115. Przeczytaj streszczenie odcinka

Melodi obchodzi urodziny. Melis postanawia zorganizować dla niej przyjęcie. Bülent przychodzi do Zeynep. Na miejscu zastaje Ardę. Kuzey dowiaduje się o rachunku ukrytym w sejfie. Jego widowiskowe oświadczyny mają uśpić czujność Handan. Tymczasem Suat musi tłumaczyć się dziewczynie ze swoich decyzji.

Kiedy oglądać 115. odcinek serialu Miłość i nadzieja w tv?

Premiera 115. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" w środę, 22 stycznia o godz. 17:20 na antenie TVP2.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.