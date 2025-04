Zatoka szpiegów 2, odcinek 15: Wywiad wysłał Evę, by zabiła Franza. Uratuje go tylko jedno – ZDJĘCIA

Wichrowe wzgórze. Halil i Zeynep nocują w jednej sypialni

Halil i Zeynep spędzą naprawdę przyjemne chwile w domu cioci Bedriye. Chociaż powiedzą kobiecie, że ich narzeczeństwo jest tylko udawane dla Zumrut, kobieta zauważy, że parę do siebie ciągnie.

Oboje pójdą po wodę do źródła, gdzie stoczą rozmowy o miłości. Halil nie będzie mógł oderwać od dziewczyny oczu!

Kiedy wrócą do domu, trafią na noc do jednej sypialni. Na szczęście, zostaną dla nich przygotowane osobne posłania. Pomimo tego, oboje będą odczuwali swoją bliskość. Zeynep nie będzie mogła zasnąć, a Halil od razu to zauważy.

Kiedy jednak przyjdzie do niej sen, mężczyzna nie będzie się mógł powstrzymać, by do niej nie podejść. Mimowolnie pogłaszcze ją po włosach, a ona przez sen chwyci jego dłoń! Pomimo, że nie dojdzie między nimi do niczego więcej, będzie to bardzo romantyczny moment w serialu "Wichrowe wzgórze".

By ochłonąć, Halil wyjdzie na zewnątrz. Niedługo później dołączy do niego Zeynep, której ciężko będzie spać w obcym miejscu. Oboje będą patrzyli w gwiazdy...

Kiedy i gdzie oglądać 145. odcinek "Wichrowe wzgórze"?

Premiera 145. odcinka tureckiego serialu "Wichrowe wzgórze" już w poniedziałek, 7. kwietnia 2025 o godz. 14:00 na antenie TVP1. Nie przegapcie!

O czym jest serial Wichrowe wzgórze?

"Rüzgârlı Tepe" to poruszająca historia pełna emocji, w której główne role grają Gökberk Yıldırım i Cemre Arda. Zeynep wywodzi się z najzamożniejszej rodziny w miasteczku, wiedzie pozornie idealne życie.

Halil, który jako dziecko stracił rodziców i dorastał pod opieką ciotki, żywi głęboki gniew wobec rodziny Zeynep i pragnie zemsty. Ich ścieżki niespodziewanie się przecinają, a między nimi rodzi się uczucie...

Obsada serialu "Wichrowe wzgórze":

Gökberk Yıldırım - Halil

Cemre Arda - Zeynep

Zeynep Serpil Bozkurt - Tülay

Hilal Kuvvet- Canan

Sena Pehlivan - Selma Aslanlı

İlayda Sumak - Merve Aslanlı

Serdar Yusuf - Eren

Tarik Tiryakioğlu - Feyyaz

Adem Bal - Cemil

Selma Kutlug - Zümrüt