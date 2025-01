Emanet. Powie to Yamanowi! Te słowa rozbudzą w nim nadzieję

Tureckie seriale

Dziedzictwo. Te słowa dadzą Yamanowi nadzieję na odzyskanie Seher. Streszczenie 462 odcinka Emanet (21.01.2025)

W związku Yamana i Seher, która straciła pamięć, wreszcie coś drgnie. Do tej pory oschła kobieta wypowie do męża słowa, które dadzą mu nadzieję, że ich relacja ożyje na nowo! Co takiego usłyszy Yaman? Zobacz w galerii ZDJĘCIA z ich rozmowy.