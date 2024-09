Dziedzictwo. Pierwsza narzeczona zginęła, a druga zrobi mu TO! Duygu wywinie mu numer w dniu ślubu! Zdradzamy, co spotka Alego w Emanet

Spis treści

Neslihan z serialu "Emanet"

Neslihan to jedna z mieszkanek rezydencji rodziny Kirimli. Młoda dziewczyna, wraz ze swoją ciotką Adalet, prowadzą dom. Wątek służącej jest jednak bardziej rozbudowany. Na weselu Seher i Yamana kobieta wpadła w oko Fratowi. Choć ten marzył, by się do niej zbliżyć, ona wolała chłopaka o imieniu Bora. Niestety, naiwna dziewczyna nie wiedziała, że pochodzący z bogatej rodziny chłopak tylko się nią bawi. Spotkało ją z tego powodu gorzkie rozczarowanie.

Neslihan chciałaby, by jej życie wyglądało inaczej. Marzy o tym, by już nie pracować jako służąca, ale o siebie zawalczyć.

Czytaj także: Policjant Frat to niezły przystojniak! W jego rolę wciela się aktor Derya Oğuz Ertün

W rolę Neslihan wciela się aktorka Zeynep Naz Biçer

Zeynep Naz Biçer, czyli serialowa Neslihan urodziła się 12 maja 1996 roku. W sieci można ją znaleźć pod dwoma nazwiskami; to drugie to Zeynep Naz Eyüboglu. O jej życiu prywatnym wiadomo niewiele. Gwiazda "Dziedzictwa" ukończyła szkołę aktorską. Zanim trafiła do serialu, grała w reklamach.

Aktorka prowadzi konto w mediach społecznościowych, które obserwuje blisko 65 tysięcy osób. Zobacz na zdjęciach, jak wygląda na co dzień.

Obsada serialu "Dziedzictwo"

Serial "Dziedzictwo" (oryg. "Emanet") to aktualnie jeden z najpopularniejszych tureckich telenowel w Polsce. W główne role wcielają się w nim m.in.:

Sila Turkoglu jako Seher,

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Gülay Özdem jako Ikbal,

Melih Özkaya jako Ali.