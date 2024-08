Złoty chłopak. Siostrzenica Ifakat wkracza do akcji! Tak przyciśnie ciotkę do muru. Streszczenie odc 241 (02.09.2024)

Emanet. Yaman zgodzi się, by Canan z nimi zamieszkała!

Pojawienie się Canan mocno skomplikowało życie rodziny Kirimli. Matka mocno namieszała w głowie Ziyi, który przeinacza fakty z dzieciństwa. Mimo, że Yaman usilnie próbował mu przypomnieć, jak wiele złego wyrządziła im matka, jego starania spełzły na niczym. Nagły powrót matki i poważne kłótnie z bratem sprawią, że dla Ziyi będzie to za dużo. Mężczyzna dostanie ataku i trafi do szpitala!

To właśnie przy łóżku syna Canan zrobi coś, po czym Yaman zgodzi się, by tymczasowo z nimi zamieszkała! Okazuje się, że w szpitalu pojawi się Hakan - wróg Yamana i brat Camgoza. Przyjdzie do sali Ziyi z zamiarem jego zabicia! Nakryje go tam jednak Canan, której uda się obronić syna. Podczas próby udaremnienia morderstwa, sama dozna niegroźnych obrażeń.

Moja mama mnie uratowała! Prawie umarłem, ale ona mi pomogła!

- powie uradowany Ziya.

W tym czasie do szpitalnej sali przybędzie także Yaman, który obezwładni napastnika. Będzie mu się trudno pogodzić z tym, że to właśnie matka uratowała Ziyę. Wtedy też zgodzi się, by Canan tymczasowo z nimi zamieszkała!

Emanet, odcinek 345. Co jeszcze się wydarzy?

Ali zabierze Duygu na wspólny obiad. Miła atmosfera minie jednak, gdy kobiecie zacznie się wydawać, że wśród gości restauracji jest Yasemin. Para postanowi jednak nie rezygnować ze swoich planów.

Kiedy oglądać 345. odcinek serialu "Dziedzictwo" w TV?

345. odcinek tureckiej telenoweli "Dziedzictwo" zostanie wyemitowany w piątek, 13. września 2024 roku o godzinie 16.05 w TVP1. Powtórka zostanie wyemitowana kolejnego dnia, w sobotę, 14. września o godzinie 4.40 na tym samym kanale. Serial "Emanet" można także oglądać na platformie TVP VOD.

O czym jest serial "Dziedzictwo" (oryg. "Emanet")?

Telenowela opowiada o losach biednej i dobrej Seher oraz zimnego biznesmena Yamana. Ich losy połączył chłopiec o imieniu Yusuf, którego oboje pokochali. Z czasem tych dwoje także zaczęło łączyć coś więcej, jednak na swojej drodze ciągle spotykają przeciwności, by mogli być w pełni szczęśliwi.

W emisji aktualnie jest drugi sezon serialu.