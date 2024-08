Tureckie seriale

Dziedzictwo. Powrót matki zniszczy relacje Ziyi i Yamana? Canan chce wykorzystać Seher! Streszczenie 336. odcinka Emanet [4.09.2024]

Przez nagłe pojawienie się Canan, sytuacja pomiędzy Ziyą a Yamanem jest bardzo napięta. Biznesmen próbuje uzmysłowić bratu, co ich matka zrobiła im przed laty, jednak ten nie chce go słuchać. Tymczasem Canan próbuje podstępem dostać się do rezydencji. Wykorzysta Seher! Zdjęcia i streszczenie 336. odcinka serialu "Dziedzictwo".