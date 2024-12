Gwiazdy Barw szczęścia nagrały świąteczną piosenkę. Teledysk powstał w magicznym miejscu! Zobacz jak oni śpiewają - WIDEO, ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3095: Bożena ukryje się z Tadziem w tajnym miejscu. Zrobi to, by ratować życie

"Barwy szczęścia" w świątecznym wydaniu! Aktorzy zaśpiewali

Święta to czas wyjątkowy, pełen magii, radości i wspólnego spędzania chwil z najbliższymi. Właśnie taki klimat chcieli oddać aktorzy "Barw szczęścia", przygotowując dla swoich fanów muzyczny prezent. Wyjątkowy teledysk do przeboju "Merry Christmas Everyone" jest nie tylko hołdem dla świątecznego ducha, ale także ukłonem w stronę wiernych widzów serialu, którzy od lat śledzą losy ulubionych bohaterów.

Realizacja tego projektu była nie lada wyzwaniem, ale też ogromną przyjemnością dla całej ekipy. Magia świątecznych dekoracji, zaangażowanie aktorów i niezapomniana atmosfera na planie sprawiły, że teledysk ma szansę stać się jednym z najpiękniejszych świątecznych akcentów tego sezonu.

"Barwy szczęścia". Hotel Stańskich jak z bajki.

Serialowy hotel Stańskich, dobrze znany widzom "Barw szczęścia", na jeden dzień zamienił się w magiczne miejsce. Bajkowa sceneria, w której powstał teledysk, zachwycała kolorowymi dekoracjami, świątecznymi ozdobami i migoczącymi światełkami. Za przygotowanie tej niezwykłej aranżacji odpowiadali Katarzyna Kornelia Kowalczyk i Włodzimierz Szyrle, którzy zadbali o każdy detal.

Plan zdjęciowy został wypełniony ciepłą atmosferą świąt - bogato zdobione choinki, girlandy i blask świec stworzyły przestrzeń rodem z bajki. Nie zabrakło także elementów związanych z Mikołajem – worek pełen prezentów, sanie i śnieżne dekoracje wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój.

Gwiazdy w roli wokalistów - Kto zachwycił śpiewem?

W teledysku do świątecznego przeboju wystąpiła plejada gwiazd "Barw szczęścia". Kasia Górka (Katarzyna Glinka), Małgorzata (Adrianna Biedrzyńska), Hubert (Marek Molak), Asia (Anna Gzyra-Augustynowicz) oraz inni zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, które zrobiły ogromne wrażenie na ekipie produkcyjnej.

Ich głosy, w połączeniu z niezwykłą scenerią, stworzyły prawdziwie świąteczny klimat. Nie zabrakło także zabawnych momentów - aktorzy zarażali uśmiechem i pozytywną energią. Dla niektórych z nich była to pierwsza okazja do zaśpiewania przed kamerą, co dodawało produkcji jeszcze więcej emocji.