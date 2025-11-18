Barwy szczęścia, odcinek 3269: Oliwka naciągnie Tomasza na wielką inwestycję. Wynajmie dla niej  fabrykę! – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3269 - wtorek, 02.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Wydaje się, że Oliwka nie zawsze rozumie Tomasza i niespecjalnie chce z nim iść na kompromis. Czasem bywa dla niego naprawdę twarda, jak wtedy, gdy miesiącami mieszkała z Madzią (Natalia Sierzputowska), wyprowadziwszy się z ich domu na znak protestu przeciw wprowadzeniu się Wandy (Maja Barełkowska). Tomek miał wtedy naprawdę kiepski czas, mocując się z faktem, że nie jest jednak ojcem Wiktora (Grzegorz Kestranek). Potrzebował jej i prosił wielokrotnie, by do niego wróciła, ale była nieugięta. Kiedy w końcu matka Tomka na powrót zamieszkała u siebie – przed sprzedażą domu – on chciał namówić swoją dziewczynę, by zabrała ją na zakupy. I tu Oliwka stanęła okoniem – odmówiła. Dla Kępskiego było to egoistyczne z jej strony, ale i tak nadal będzie ją kochał.

Tomasz wynajmie Oliwce fabrykę w 3269. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

Tomasz jest bardzo lojalny wobec Oliwki i ją kocha – niestety dla Grażyny (Kinga Suchan), która ostatnio poczuła, że nadal jest jej bliski, zbyt bliski… W 3269. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Kępski będzie ze swoją dziewczyną cieszył się z nowego etapu w jej życiu. Zbrowska rozpocznie ekspansję swojej marki kremów do twarzy, znacznie zwiększając ich produkcję. Oczywiście, Oliwka nie miałaby na to szans bez jego pomocy – przecież nie byłoby jej na to stać. Rzuciła pracę w hotelu Bruna (Lesław Żurek) i pożyczyła pieniądze Madzi. To Tomek wyłoży pieniądze na wynajęcie fabryki, dzięki czemu Zbrowska będzie mieć realne szanse odnieść sukces swoimi kosmetykami.

Oliwka przeciwko Tomaszowi w 3269. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3267. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Karolina (Marta Dąbrowska) zostanie narzeczoną Bruna, przestanie pracować w hotelu Heleny (Renata Spinek) – czyżby ją zwolniła za kłamstwa i nielojalność? – i wróci do jego przybytku, awansowana przez niego na dyrektorkę. Zdegustowany Justin (Jasper Sołtysiewicz), który uważa ją za manipulantkę i kombinatorkę, powiadomi o tym Tomasza. Bynajmniej nie zatai przed nim oszustw Stańskiego, które odkrył. Obaj zawrą pakt, by wspólnie przejąć jego hotel. W 3269. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Oliwka dowie się o tym planie… i stanie przeciwko niemu.

- To tylko biznes, Oli. Nie robię nikomu krzywdy… - będzie się tłumaczył Kępski.

- Zwodzisz ludzi. I namawiasz do tego Justina – nie ustąpi Oliwka.

- To Stański nas wszystkich oszukiwał! A ja na to sobie nigdy nie pozwalam w biznesie!(…) Ten facet zawsze grał nieczysto. Ale za kulisami, po cichutku...(…) Wyprowadził z hotelu kilkadziesiąt tysięcy na szkodę inwestorów, czyli też moją!

- Ale też grasz nieczysto i to za jego plecami…

- On kombinuje, a ja gram czysto – w interesie inwestorów! Nie zostaną oszukani...

- Ale przejmiesz ich udziały. Wykorzystujesz sytuację.

- Dokładnie na tym polega biznes! Zwłaszcza duży…

- Może w twoim wydaniu... W moją firmę też zainwestowałeś za moimi plecami! – to nie zabrzmi fair. Przecież Tomek chciał jej tylko pomóc i gdyby nie on, nie byłoby żadnych kremów Oliwki.

- I wyszło ci to raczej na dobre! – słusznie zauważy Tomasz.