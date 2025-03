Barwy szczęścia, odcinek 3155: Henryk oskarży Wiktora o pobicie! Bezwzględny Kępski pośle wnuka za kratki?

"Barwy szczęścia" odcinek 3155 - poniedziałek, 24.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Kłamliwy Henryk w 3155 odcinku serialu "Barwy szczęścia" zgłosi na policję, że Wiktor brutalnie go pobił. Senior będzie miał rzekomo dowody na to, że jego własny wnuk jest niebezpieczny i zdolny do wszystkiego. Policja zatem nie będzie mogła zbagatelizować sprawy i jeszcze tego samego dnia, młody chłopak zostanie wezwany przez nich na przesłuchanie.

Wiktor w 3155 odcinku serialu "Barwy szczęścia" nie będzie mógł uwierzyć w to, co się wydarzy. Henryk nie tylko zniszczy jego reputację, ale też doprowadzi do poważnych konsekwencji prawnych. Co tak naprawdę wydarzyło się miedzy wnukiem a dziadkiem?

Henryk w 3155 odcinku "Barw szczęścia" oskarży Wiktora o pobicie

Przypomnijmy, że w 3140 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Henryk tak rozwścieczy Wiktora, że chłopak ponownie straci nad sobą kontrolę i spróbuje rzucić się na niego z pięściami! To już nie pierwszy raz, gdy emocje wezmą nad nim górę. Wcześniej, gdy dowiedział się o napaści zboczeńca na swoją byłą dziewczynę oraz matkę, jego gniew niemal doprowadził seniora do poważnego ataku serca!

W 3155 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Henryk zdecyduje się zatem na desperacki krok i oskarży swojego wnuka o pobicie. Ta szokująca decyzja wstrząśnie całą rodziną i postawi Wiktora w bardzo trudnej sytuacji. Chłopak zostanie zatrzymany i przesłuchany przez służby mundurowe w związku z zarzutami stawianymi przez dziadka.

Koniec Wandy i Henryka w 3155 odcinku "Barw szczęścia"! Będzie miała dość jego zdrad

To jednak nie koniec rewelacji! Wanda w 3155 odcinku "Barw szczęścia" nie wytrzyma kolejnych gierek swojego męża i postanowi od niego odejść. Zdesperowana kobieta znajdzie się schronienie u syna, Tomasza (Jakub Sokołowski), jednak nie wszyscy będą zadowoleni z takiego obrotu spraw. Oliwka (Wiktoria Gąsiewska), partnerka syna Wandy, nie zaakceptuje obecności teściowej pod jednym dachem, co doprowadzi do napięć i konfliktów. Czy Wanda znajdzie w końcu spokój i szczęście z dala od niewiernego męża? Dowiemy się wkrótce!

Barwy szczęścia. Henryk niewinny! Śledztwo w sprawie napaści na Madzię umorze

Wiktor w 3156 odcinku "Barw szczęścia" zwątpi, czy Tomek jest jego ojcem

W 3156 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Wiktor zacznie kwestionować swoje pochodzenie i zwątpi, czy Tomek jest jego biologicznym ojcem. Te wątpliwości wprowadzą dodatkowe zamieszanie w już i tak skomplikowanej sytuacji rodzinnej. Wiktor zdecyduje się na wykonanie testów DNA, aby poznać prawdę o swoim ojcostwie. Czy wyniki potwierdzą jego obawy? Na odpowiedź musimy jeszcze chwilę zaczekać.