Barwy szczęścia, odcinek 3133: Henryk umrze? Po brutalnym pobiciu przez Wiktora wyląduje w szpitalu - ZDJĘCIA

W 3133 odcinku serialu "Barwy szczęścia" dojdzie do dramatycznej konfrontacji, która zmieni wszystko! Wiktor (Grzegorz Kestranek) dowie się przerażającej prawdy o swoim dziadku Henryku (Zbigniew Suszyński) i nie wytrzyma. Gdy usłyszy od matki Grażyny (Kinga Suchan), co Henryk zrobił jej oraz Madzi (Natalia Sierzputowska), wpadnie w furię. W 3133 odcinku serialu "Barwy szczęścia" zdesperowany i wściekły Wiktor rzuci się na dziadka i brutalnie go pobije! Po ataku Henryk osunie się na ziemię, trzymając się za serce, a jego żona Wanda (Maja Barełkowska) w panice wezwie pogotowie. Czy Kępski umrze? Sprawdź, co już wiemy i koniecznie zobacz naszą GALERIĘ ZDJĘĆ.