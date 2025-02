Barwy szczęścia, odcinek 3142: Specjalny pokaz Madzi i Oliwki! Tak odegrają się na zwyrodnialcu Henryku

"Barwy szczęścia" odcinek 3142 – środa, 5.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3142 odcinku „Barw szczęścia” Oliwka i Madzia nie pozwolą, aby sprawa pokrzywdzonej Banaś przez zboczonego Kępskiego przeszła bez echa! A wszystko przez to, że ostatecznie śledztwo w sprawie zwyrodnialca Henryka zostanie umorzone, przez co nie poniesie on żadnej odpowiedzialności za to, co zrobił przyjaciółce Zbrowskiej, czego obie dziewczyny nie będą mogły zrozumieć. I czym prędzej zjawią się u Natalii (Maria Dejmek), która wyjaśni im, dlaczego tak się stało. Ale to wcale ich nie uspokoi, a wręcz przeciwnie.

I choć dziewczyny będą mogły liczyć na wsparcie Wiktora (Grzegorz Kestranek), który mimo szokującego wyroku i tak będzie nienawidził dziadka za to, co zrobił nie tylko jego byłej dziewczynie, ale i w przeszłości matce Grażynie (Kinga Suchan), jak i Justina (Jasper Sołtysiewicz), który mimo „oczyszczenia” Henryka z zarzutów i tak zakończy z nim swoją współpracę, to już Bruna (Lesław Żurek) i Tomka (Jakub Sokołowski) nie! I to im w 3142 odcinku „Barw szczęścia” przyjaciółki pokażą, co myślą na ten temat!

Madzia i Oliwka połączą siły w 3142 odcinku „Barw szczęścia”!

W 3142 odcinku „Barw szczęścia” przyjaciółki zdecydują się zorganizować specjalny pokaz mody, którego modelkami będą miały zostać kobiety tak samo skrzywdzone jak Madzia. I których oprawcy także nie ponieśli żadnej odpowiedzialności właśnie jak w przypadku Banaś.

Dziewczyny od razu zaproszą do współpracy Weronikę (Maria Świłpa), na którą Oliwka już wcześniej mogła liczyć w zupełnie innej sprawie, ale w 3142 odcinku „Barw szczęścia” prędko zgłoszą się do nich i inne pokrzywdzone dziewczyny. W tym między innymi Dominika (Karolina Chapko), która przecież kiedyś pracowała jako prostytutka, choć niekoniecznie musiała się godzić na każdą relację. Tym bardziej, że szybko skończyła ze swoją przeszłością, odcięła się od niej i zaczęła nowe życie. Ale Madzi i Oliwce chętnie zaoferuje swoją pomoc, szczególnie jak dowie się o sprawie Banaś!

Wielki sukces przyjaciółek w 3142 odcinku „Barw szczęścia”!

W 3142 odcinku „Barw szczęścia” Madzia i Oliwka zbiorą już niezłą reprezentację, a przy wsparciu Weroniki i Dominiki z pewnością odniosą sukces, a swoim przekazem dotrą do wielu pokrzywdzonych dziewczyn. I w ten sposób otworzą oczy wszystkim i dadzą jasny komunikat, jak się to kończy. Ale czy w 3142 odcinku „Barw szczęścia” wpłyną także na Kępskich, do których bezpośrednio skierują swój przekaz? Czy Tomek wróci na dobrą stronę, a do Henryka w końcu dotrze co zrobił? Tak samo jak do Wandy (Maja Barełkowska), która, pomagając zboczonemu mężowi, będzie także tak samo winna? Czy rodzina Kępskich w końcu się obudzi? Przekonamy się już niebawem!