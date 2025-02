Barwy szczęścia, odcinek 3132: Bruno stanie w obronie zboczeńca Henryka! Zacznie grozić Oliwce. Będzie musiała odejść - WIDEO

Barwy szczęścia, odcinek 3142: Wielki powrót Kasi do Brzezin. Dojdzie do konfrontacji z rodziną zabitego Szymańskiego

"Barwy szczęścia" odcinek 3132 - środa, 19.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Zwyrodnialec Henryk w 3132 odcinku "Barw szczęścia" nadal nie poniesie żadnej kary za to, co zrobił Madzi. Zeznania skrzywdzonej dziewczyny nie wystarczą, by Kępski usłyszał zarzuty i trafił do aresztu. Szczególnie, że podczas przesłuchania na policji obrzydliwy zboczeniec przedstawił inną wersję wydarzeń. A swojemu synowi Tomkowi (Jakub Sokołowski) wmówił, że Madzie wrabia go dla pieniędzy. Tyle tylko, że i Tomek i Oliwka stanęli po stronie Madzi, która nie była pierwszą ofiarą Henryka.

Bezkarność Kępskiego w 3132 odcinku "Barw szczęścia" odbije się na relacjach Oliwki z Brunem i atmosferze w hotelu Stańskiego, którego wstrętny, okrutny Henryk jest inwestorem. Po kolejnym spotkaniu z oprawcą Madzi, Oliwka przestanie panować nad emocjami i trafi do gabinetu szefa na poważną rozmowę o swoim zachowaniu. - Oliwka, chyba trochę się zapominasz! - zwróci jej uwagę Bruno.

Barwy szczęścia. Bruno stanie w obronie zboczeńca Henryka! Zacznie grozić Oliwce

- Przepraszam, ale nie mogę patrzeć na tego człowieka! - Ja wiem, że bronisz przyjaciółki. Ale sprawa nie została rozstrzygnięta, a Kępskiemu nie udowodniono jeszcze winy... - On zgwałcił Magdę, a ja muszę być wobec niej lojalna! - A ja nie muszę! A to mój hotel! - Bruno w 3132 odcinku "Barw szczęścia" stanie w obronie Henryka, który zainwestował w hotel duże pieniądze. - Nie spodziewałam się czegoś takiego po tobie... Jesteś zwykłym konformistą! - Bronię interesów hotelu - Hotel to ludzie, którzy go tworzą! - krzyknie Oliwka.

W tym momencie Bruno w 3132 odcinku "Barw szczęścia" przypomni Oliwce, że tylko ona jest pracownicą hotelu, że Madzia nie ma z tym biznesem nic wspólnego. Zacznie też grozić podwładnej, która prowadzi w hotelu salon stylizacji paznokci.