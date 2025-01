Barwy szczęścia, odcinek 3124: Grażyna skonfrontuje się ze zboczonym Henrykiem! Nie daruje tego, co zrobi Madzi - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3124 - piątek, 7.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3124 odcinku "Barw szczęścia" Grażyna dorwie bezczelnego Henryka. Jak informowaliśmy, senior przekroczy wszelkie granice i skrzywdzi Madzię! Zacznie się od przelewu na konto dziewczyny. Przyjaciółka Oliwki będzie borykać się z problemami finansowymi, ale oczywiście nie przejdzie jej przez myśl, by zarobić pieniądze w niemoralny sposób. Mimo wszystko zaskoczy ją "pomocna dłoń" Henryka, który zasili konto młodej artystki.

Krótko po tym w "Barwach szczęścia" dojdzie do niewyobrażalnego dramatu. Madzia zostanie przymuszona do intymnego zbliżenia z ojcem Kępskiego. Henryk pojawi się w mieszkaniu młodej dziewczyny, wykorzysta ją i będzie z siebie zadowolony! Mało tego, nie okaże żadnej skruchy czy serca. Będzie wręcz przekonany, że seks mu się należy... Madzia wpadnie w rozpacz, nie da rady zwierzać się z przebytego dramatu, jaki zafunduje jej Henryk...

Grażyna dowie się o dramacie Madzi

To Grażyna okaże się osobą, która stanie murem za dziewczyną. Jak tylko dowie się prawdy o tym, co zrobił Henryk, nie zostawi tak tej sprawy. Wesprze Madzię i spróbuje dodać jej otuchy. Niestety podły, obrzydliwy ojciec Kępskiego nie przyzna się do błędu, nie będzie żałował, a z twarzy nie zniknie mu cwaniacki wyraz. To rozjuszy Grażynę.

Ostra konfrontacja Grażyny z Henrykiem

W 3124 odcinku "Barw szczęścia" Grażyna osobiście porozmawia z Henrykiem. Uświadomi mu jak wielki błąd popełnił i zapowie, że nie popuści wykorzystania Madzi. Wywiąże się ostra wymiana zdań, którą usłyszy Justin (Jasper Sołtysiewicz). Powie o wszystkim Oliwce, a nieświadoma przyjaciółka Madzi zacznie węszyć w całej sprawie. Czy dowie się, że przyszły teść to zboczeniec i okropny człowiek bez skrupułów? Oby Henryka dopadła sprawiedliwość.