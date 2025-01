Barwy szczęścia, odcinek 3119: Henryk wróci do snucia pajęczej sieci wokół Madzi. Zaproponuje jej coś, czego nie będzie mogła odrzucić - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3119 - piątek, 31.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Madzia tak bardzo spodobała się męskiemu drapieżcy Henrykowi w serialu "Barwy szczęścia", że ośmielił się on nawet molestować ją na rodzinnym przyjęciu. Potem wydzwaniał do niej i uprawiał telefoniczny coaching powtarzając jej, że za mało się docenia, ale przecież ma jego… Mówił, by w siebie uwierzyła. Zaprosił na kolację, ale odmówiła. Później przesłał jej kwiaty i nękał SMS-ami. Może wkrótce osiągnie swój cel…

Madzia ma ciągłe problemy finansowe w serialu „Barwy szczęścia”

Madzia wiele sobie obiecywała po zleceniach dla Olgi (Dorota Łukasiewicz-Kwietniewska). Ale kiedy właścicielka agencji aktorskiej wreszcie przejrzała jej propozycje, nie była zadowolona. Uznała je za niedopasowane do stylu promowanych przez siebie gwiazd. Potem szansą dla Banaś miała być współpraca z Wiktorią Bral (Monika Mikołajczak), ale nie zaczęła się ona dobrze – młoda aktorka publikowała w mediach społecznościowych swoje zdjęcia w stylizacjach przygotowanych przez Madzię, ale nie oznaczając jej showroomu.

W 3119. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Henryk rzuci Madzi koło ratunkowe

W 3119. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Madzia otrzyma kolejny biznesowy cios. Wiktoria ostatecznie zerwie z nią współpracę. Podłamana Banaś zwierzy się Oliwce (Wiktoria Gąsiewska), że nie wie już, co robić. I wtedy pomocną dłoń wyciągnie do Madzi… Henryk. W jej nieszczęściu upatrzy swoją szansę, by się do niej zbliżyć. Zaproponuje jej, by zostali wspólnikami – on ma pieniądze, ona talent. Madzia najchętniej by odmówiła, ale nie ma środków na utrzymanie showroomu. Będzie w sytuacji bez wyjścia. Czy zgodzi się na propozycję Henryka?

