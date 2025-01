Barwy szczęścia, odcinek 3109: Cezary postawi się matce w sądzie. Utrze jej nosa przy Natalii

"Barwy szczęścia" odcinek 3109 - piątek, 17.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3109. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Natalia, Cezary, Sofia (Valeri Gouliaeva), mały Czarek i Józefina przyjadą do sądu na rozprawę oficjalnie potwierdzającą ojcostwo dziecka. To będzie czysta formalność, tak jak przewidywała Zwoleńska. Ale właśnie za to wbije jej szpilę Rawiczowa, komunikując dumnie, że to ona pierwsza to przewidziała.

W 3109. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Józefina zaprosi wszystkich na rodzinny obiad

W 3109. odcinku serialu „Barwy szczęścia" po zakończeniu rozprawy Dżo powie z przekąsem widząc Natalię, że Czarek ma wreszcie pełną rodzinę, akcentując tym samym, że za taką uważa dla wnuka swojego syna i Sofię. Zwoleńska przyzna z kamienną twarzą, że też się z tego cieszy. By dłużej napawać się swoim triumfem w doprowadzeniu do uznania Czarka za syna Cezarego, Józefina zaprosi wszystkich, również Natalię, na rodzinny obiad do stadniny.

W 3109. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Cezary przeciwstawi się Józefinie

W 3109. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Natalia wymówi się od rodzinnej fety mówiąc, że ma sprawy zawodowe. A Cezary nie będzie chciał uczestniczyć w niej bez narzeczonej. I tak utrze matce nosa! Powie Natalii, że nie miał w planie świętowania:

- Mama w końcu zrozumie, że to przede wszystkim ty, kochanie, jesteś moją rodziną.

