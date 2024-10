Barwy szczęścia, odcinek 3045: Henryk zacieśni pętlę wokół Madzi. Kępski oszalał na jej punkcie?!

Barwy szczęścia, odcinek 3046: Sonia odda Mateuszka od obcych ludzi! Coraz częściej będzie podrzucać syna do znajomych

W poprzednim sezonie serialu "Barwy szczęścia" Henryk molestował Madzię podczas rodzinnej kolacji

W 3035. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Henryk przypomniał sobie o eksdziewczynie wnuka, której pośladki kiedyś obściskiwał na proszonej kolacji u Tomasza (Jakub Sokołowski) i Oliwki (Wiktoria Gąsiewska). Madzia była zażenowana i sparaliżowana jego obleśnym podnieceniem. Tak bardzo, że nikomu o tym nie powiedziała.

W 3035. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Madzia została zaproszona przez Henryka na kolację

W 3035. odcinku serialu "Barwy szczęścia"późnym popołudniem, po spotkaniu z Oliwką, zadzwonił do Banaś. Zaczął od komplementów, mówiąc jej, że zrobiła piorunujące wrażenie w agencji Olgi (Dorota Łukasiewicz-Kwietniewska), chociaż spotkała się jedynie z właścicielką w SezoNOVYm. Powiedział jej, że za mało się docenia, ale przecież ma jego… I obiecał zadbać o to, by w siebie uwierzyła. Potem zaprosił ją na kolację, ale Madzia odmówiła, wymawiając się innymi planami.

W 3045. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Henryk przypuści kolejny atak na Madzię

W 3045. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Henryk postanowi znowu zaatakować. Tym razem prześle Madzi kwiaty i zacznie nękać ją SMS-ami. Dziewczyna kiepsko zniesie te nowe próby narzucania się. Na co liczy ojciec Tomasza? Jego niezdrowe zainteresowanie bardzo młodymi kobietami stało się już znane, ale to przecież była dziewczyna jego wnuka… W dodatku kompletnie nim niezainteresowana… Jaki będzie jego kolejny krok?

„Barwy szczęścia" odcinek 3045 - poniedziałek, 07.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2