Barwy szczęścia, odcinek 3118: Kasia z Mariuszem skompromitowani w więzieniu. Urządzą z zakochanych pośmiewisko - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3118 - czwartek, 30.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Miłość Kasi i Mariusza w więzieniu narazi ich na śmieszność. W 3118 odcinku "Barw szczęścia" oboje będą siedzieć za kratami. Na własne życzenie, bo Kasia sama zgłosi się na policję i przyzna do zabicia Szymańskiego (Jacek Grondowy). Uzna, że w leśnej drodze do Brzezin nie zabiła zwierzęcia, a podłego sąsiada... Karpiuk będzie stanowczo odradzał partnerce przyznawanie się do winy, ale ona postawi na swoim. Zostanie zamknięta, a ukochany pójdzie za nią! Też przyzna się do tego, iż wypadek został spowodowany jego samochodem i to tak naprawdę jego wina. To oczywiście nieprawda, bo rolnik nie ma za wiele wspólnego ze śmiercią Szymańskiego. Każdy we wsi wie jednak, że mężczyzna nie darzył rywala sympatią i było między nimi dużo napięć. Mariusz też wyląduje za kratami.

Romantyczny gest Mariusza spowoduje kpiny w więzieniu

Mariusz w 3118 odcinku "Barw szczęścia" wykona romantyczny gest, by sprawić przyjemność Kasi i zapewnić ją o swoich uczuciach. To oczywiste, że on i ukochana nie mogą znaleźć się w jednej celi, bo kobiety i mężczyźni są w więzieniach rozdzielani. To jednak nie powstrzyma Karpiuka przed pewnym pomysłem.

Gryps Mariusza spowoduje pośmiewisko w więzieniu

Rolnik nie przewidzi, że jego gryps zostanie przejęty... Cwany Barański przechwyci notatkę dla Kasi i nie omieszka podzielić się z nią światem. Współosadzeni szybko dowiedzą się o romantycznej miłości więźniów. Niestety nie odbiorą tego za urocze, a gryps stanie się podstawą do kpin, żartów i pośmiewiska.

Kasia nie będzie zachwycona obrotem sprawy. Mimo poznania za kratami dwóch koleżanek - Brygidy (Katarzyna Cynke) i Elwiry (Małgorzata Gorzna), nie będzie jej łatwo. Barański umie uprzykrzyć ludziom życie.