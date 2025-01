Barwy szczęścia, odcinek 3115: Sonia zerwie kontakty z Dominiką. Zachowa się chamsko i podle wobec niej

Barwy szczęścia, odcinek 3115: Sebastian przejrzy Sonię! To dlatego zwiąże się ze Stefaniakiem - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3115 - poniedziałek, 27.01.2025, o godz. 20.05 w TVP

W 3115. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Stefaniak opowie Soni o śmierci ojca - kolejny krok na drodze do otumanienia jej, by stała się bezwolnym narzędziem w jego rękach. Będzie to historia odpowiednio przez niego „przyprawiona”. Sonia zażąda wyjaśnień od Dominiki.

W 3115. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Dominika postanowi powiedzieć Soni prawdę o Stefaniaku

W 3115. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Kowalscy poznają w końcu „miłość życia” Soni – jak go ustawicznie tytułuje – i nie będą mogli uwierzyć, że los zetknął ją ze Stefaniakiem. I że takiemu łotrowi, w dodatku zupełnie nieatrakcyjnemu, udało się tak szybko ją omamić. Dominika zrozumie, że jeżeli ona czegoś nie zrobi, to koleżankę z pewnością spotka z jego strony coś złego. Więc kiedy zobaczy w progu Feel Good Sonię, ucieszy się, że będzie mogła z nią porozmawiać, powiedzieć jej, z jakim mężczyzną się związała, przestrzec ją. Ale koleżanka nie da jej nawet dokończyć pierwszego zdania.

W 3115. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Sonia pokaże Dominice, na co ją stać

W 3115. odcinku serialu „Barwy szczęścia” po kilku słowach Dominiki Sonia przejdzie do ataku. Okaże się, że to nie zwyczajne spotkanie, tylko wizyta zaplanowana przez Stefaniaka, który już zupełnie zaczął rządzić czynami, a nawet myślami swojej naiwnej kochanki. Do tego Sonia pokaże twarz, jakiej Kowalska nie znała – obcesowej, pozbawionej hamulców kobiety. Płaczliwa, przepraszająca, że żyje, gdzie ona się podziała…? Teraz będzie podniesionym głosem zarzucać Dominice, że uważa ją za idiotkę, że jej osąd Roberta jest podyktowany jej problemami i „relacjami biznesowymi”, że Stefaniak jest czuły i kochający… A kolejne wyrzuty zabrzmią zupełnie tak, jakby zostały wyjęte z ust Roberta:

- Ty nie możesz znieść, że zaczyna mi się układać, że przestajesz mi być potrzebna. Cześć i powodzenia – powie na koniec, na pożegnanie ich przyjaźni i po prostu wyjdzie. Niewiarygodne, niewdzięczne, w najwyższym stopniu niegrzeczne… A może właśnie taka jest prawdziwa Sonia?

