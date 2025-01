Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3103: Justin ośmieszy się przed Reginą! Wręczy jej prezent i dostanie kosza? - ZDJĘCIA

W 3103 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Justin (Jasper Sołtysiewicz) przeżyje zarówno największą radość, jak i jedno z największych rozczarowań w swoim życiu. Po namiętnej nocy z Reginą (Kamila Kamińska), którą od dawna skrycie kochał, spróbuje zbliżyć się do niej, wręczając bukiet kwiatów i wyznając swoje uczucia. Niestety, jego marzenia o związku szybko zostaną ostudzone, gdy Regina zaskoczy go chłodną postawą i prośbą o dystans. Czapla w 3103 odcinku serialu "Barwy szczęścia" wyzna, że Franek (Mateusz Banasiuk) zawsze był i będzie dla niej kimś ważnym i Justin będzie musiał to zaakceptować. Czy rzeczywiście tak się stanie? Poznaj szczegóły i zobacz naszą GALERIĘ ZDJĘĆ.