Barwy szczęścia, odcinek 3094: Romans Reginy i Justina wymknie się spod kontroli. Przestaną się ukrywać? - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3095: Zaborski zza krat zmusi Bruna do ucieczki? Karolina zrozumie, że nie mają wyjścia

"Barwy szczęścia" odcinek 3094 - poniedziałek, 16.12.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Romans Reginy i Justina zabrnie za daleko. Kochankowie próbują powstrzymywać emocje, hamować żądzę uczuć, ale jest coraz trudniej. Tym bardziej, że są ze sobą związani zleceniami dla hotelu Stańskich. Justin wykorzystuje każdą okazję do rozmowy i przebywania z Reginą. Ona jednak nie jest do końca przekonana, co powinna zrobić...

Namiętność Reginy i Justina wybuchnie na oczach Kajtka

Nie da się ukryć, że romansowanie Czapli i Skotnickiego wymyka się spod kontroli. Większe wyrzuty sumienia ma oczywiście kobieta, bo zdaje sobie sprawę ze zdradzania męża. Przecież oficjalnie jest partnerką Franka (Mateusz Banasiuk), z którym od dawna związek się nie układa. Głównie przez wyjazdy strażaka do Bydgoszczy i wiele tygodni nieobecności w domu. Regina nie będzie umiała podjąć decyzji, co powinna zrobić.

Kiedy kochankowie spotkają się w biurze w hotelu Stańskich atmosfera zgęstnieje. Początkowo postarają się powstrzymać emocje, ale kiedy Czapla będzie opuszczać gabinet, Justin nie powstrzyma się przed zbliżeniem. Weźmie Czaplę w objęcia i zacznie namiętnie całować.

Regina z Justinem przestaną się ukrywać w 3094 odcinku "Barw szczęścia"?

Kiedy dojdzie do pocałunku Skotnickiego i Czapli, do gabinetu wejdzie Kajtek. Przyłapie przyjaciela na gorącym uczynku i szybko wyjdzie z pomieszczenia. O dziwo, Justin i Regina jakoś nie przejmą się tym, co zobaczy Cieślak.

- Regina, przecież ty też tego chcesz... - powie jedynie Justin w 3094 odcinku "Barw szczęścia". Jakoś nie bardzo zwróci uwagę na fakt, że Kajtek zauważył całą scenę.

- Tak, chcę. Dobrze wiesz, ze nie mogę! - rzuci Regina i wyjdzie z pomieszczenia.

Zdradzamy, że kolejne odcinki "Barw szczęścia" przyniosą duże zmiany w wątku Reginy i Justina. Franek zrobi coś, co zakończy jego małżeństwo na dobre!