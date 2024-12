Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3095: Jerzy pozna zamiary Andrzeja wobec Józefiny! Będzie zszokowany planami milionera - ZDJĘCIA

W 3095 odcinku "Barw szczęścia" Jerzy (Bronisław Wrocławski) wybierze się na pole golfowe, gdzie natknie się Andrzeja (Leon Charewicz), którego wcześniej poznał na aukcji u Józefiny (Elżbieta Jarosik). Zastoja-Modelski zaproponuje Marczakowi wspólną partyjkę, po której ich rozmowa przejdzie na prywatne tematy. Do tego stopnia, że w 3095 odcinku "Barw szczęścia" milioner wygada się nawet mężowi Małgorzaty (Adrianna Biedrzyńska), jakie ma zamiary wobec Rawiczowej! A Jerzy aż nie będzie mógł w to uwierzyć! Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!