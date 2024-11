Barwy szczęścia, odcinek 3080: Karol zacznie śledzić Beatę! Dawny kochanek nie da spokoju Wójcikom - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3076: Lekarz Mirka dawnym kochankiem Beaty! To on będzie ojcem Grzesia - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3080 - wtorek, 26.11.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3800 odcinku "Barw szczęścia" Damian zabierze swoją rodzinę na piknik, aby w ten sposób uczcić powrót Mirka do zdrowia po koszmarnym upadku z drabiny. Tym bardziej, że noga młodego piłkarza powoli będzie dochodzić do siebie, gdyż zniknie z niej już gips, dzięki czemu Wójcikowie będą mogli odetchnąć. Ale niestety tylko na chwilę! Wszystko przez to, że w międzyczasie wyjdzie na jaw, iż lekarz syna Damiana to dawny kochanek Beaty, który zostawił ją w trakcie ciąży z Grzesiem. I wówczas spokój Wójcików się skończy, gdyż Czubak zacznie nalegać na spotkanie z Saganowską! A gdy się go nie doczeka, to w 3800 odcinku "Barw szczęścia" sam zacznie śledzić byłą kochankę!

Dawny kochanek Beaty nie odpuści w 3800 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3800 odcinku "Barw szczęścia" Karol będzie chciał za wszelką cenę spotkać się z Beatą i przekonać ją do swojej przemiany. Ale Saganowska nie będzie ku temu zbyt chętna. I nic dziwnego, gdyż przecież Czubak zostawił ją w trakcie ciąży i w ogóle nie interesował się ani ją, ani swoim synem, a teraz po latach nagle się pojawił. I to jeszcze w momencie, gdy ona odnajdzie swoje szczęście u boku Damiana, jego dzieci - Luizy (Julia Zielińska) i Mirka, a także matki Bogusi (Halina Bednarz). Dlatego niespodziewany powrót Karola będzie ją tak wiele kosztował. Tym bardziej, iż w 3800 odcinku "Barw szczęścia" Beata będzie przekonana, że Karol na tym nie poprzestanie...

Czubak zagrozi rodzinie Wójcików w 3802 odcinku "Barw szczęścia"?

W 3802 odcinku "Barw szczęścia" Beata zacznie się straszliwie martwić, iż nagłe odnowienie kontaktu przez Karola ściągnie na nią i na Grzesia poważne kłopoty. Saganowska zwierzy się ze swoich trosk Damianowi, który oczywiście nie będzie miał zamiaru siedzieć z założonymi rękami, gdy usłyszy, że już jego rodzinie może grozić niebezpieczeństwo. Dlatego w 3802 odcinku "Barw szczęścia" postanowi skonfrontować się z Czubakiem. Wójcik zdecyduje się na szczerą rozmowę z byłym kochankiem swojej żony. Co od niego usłyszy? I czy po niej Karol zrezygnuje z dalszych kontaktów? A może wręcz przeciwnie postanowi zawalczyć o swoją rodzinę? Tego dowiemy się już niebawem!