Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3076: Lekarz Mirka dawnym kochankiem Beaty! To on będzie ojcem Grzesia - ZDJĘCIA

W 3076 odcinku "Barw szczęścia" Damian (Michał Lesień-Głowacki) nie będzie mógł pojechać z Mirkiem (Oliwier Kozłowski) na zdjęcie gipsu, gdyż dostanie pilne wezwanie z pracy. W tej sytuacji to Beata (Anita Jancia-Prokopowicz) pojedzie z synem męża do placówki, gdzie na widok doktora Czubaka (Jan Wieczorkowski) stanie jak wryta! A wszystko przez to, że Saganowska będzie doskonale go znała, gdyż okaże się on jej dawnym kochankiem! I już w 3076 odcinku "Barw szczęścia" wyjdzie na jaw, że to właśnie on jest biologicznym ojcem Grzesia (Noah Culbreth), choć jego matka nie będzie miała z nim zbyt miłych wspomnień! Dlaczego? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!