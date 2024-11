Barwy szczęścia, odcinek 3075: Tragiczny Dzień Matki dla Mateuszka! Stan zdrowia Soni nie pozwoli im się spotkać - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3075 - wtorek, 19.11.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3075 odcinku serialu "Barwy szczęścia" stan zdrowia Soni nie poprawi się. Operacja, która uratowała jej życie, niestety pozostawiła ją również w stanie poważnych komplikacji. Zamiast szybko wracać do sił, Sonia wciąż zmagać się będzie z kolejnymi problemami, które wydają się piętrzyć z dnia na dzień. Dominika i Sebastian będą coraz bardziej martwić się, czy Sonia w ogóle będzie w stanie wrócić do swojego syna...

Mateuszek w 3075 odcinku "Barw szczęścia" spędzi Dzień Matki z Dominiką? Sonia nie wyjdzie ze szpitala!

Napięcie będzie rosło, gdy w 3075 odcinku serialu "Barwy szczęścia" okaże się, że Sonia nie może zobaczyć swojego syna w Dzień Matki. Dla Mateuszka będzie to ogromny cios, bo ten dzień chciałby spędzić w objęciach swojej mamy, dlatego też Dominika zrobi wszystko, by wesprzeć chłopca. Jednak świadomość, że Sonia wciąż leży w szpitalu, będzie przytłaczająca.

W 3075 odcinku serialu "Barwy szczęścia" każdy będzie miał nadzieję, że Sonia zdoła w końcu wrócić do zdrowia i do syna, by móc znów być jego mamą na pełen etat. Dla Mateuszka to będzie jak marzenie, jednak rzeczywistość okazuje się brutalna, a każdy dzień w szpitalu zmniejszy nadzieje na szybki powrót do normalności.

Operacja Soni w 3072 odcinku "Barw szczęścia". Matka Mateuszka przejdzie trudną operację!

Przypomnijmy, że w 3072 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Sonia przejdzie poważną operację wyrostka robaczkowego, lecz niestety wystąpią komplikacje, które finalnie doprowadzą do sepsy. Lekarze poinformują kobietę, że jej życie jest w krytycznym stanie, co wzbudził w niej wielki niepokój o przyszłość Mateuszka. W obliczu zagrożenia życia, Sonia przekaże swoją ostatnią wolę Dominice, prosząc ją o opiekę nad synem w przypadku najgorszego scenariusza! Czy Mateuszek już nigdy nie będzie miał okazji spędzić Dnia Matki z Sonią? Tego z pewnością dowiemy się już niebawem!