Barwy szczęścia, odcinek 3051: Sonia wścieknie się na Dominikę! Już nigdy nie zobaczy Mateuszka?

Barwy szczęścia" odcinek 3051 - wtorek, 14.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3051 odcinku "Barw szczęścia" atmosfera między Dominiką a Sonią znacząco się pogorszy. A wszystko przez to, że przyjaciółka Bloch-Kowalskiej odkryje, że ta zaczęła ją podejrzewać o powrót do prostytucji i ostro się wkurzy. Tyle tylko, że nie będzie świadoma, iż żona Sebastiana będzie jedyną, która w całej tej sytuacji będzie ją broniła. A to dlatego, że to przypuszczenie wyjdzie właśnie od niego, gdy Sonia kolejny raz podrzuci im Mateuszka i poprosi przyjaciół, aby się nim zajęli, gdyż nagle zmienią jej grafik w sortowni. I choć początkowo nie zaniepokoi to małżonków, to gdy jednak w 3047 odcinku "Barw szczęścia" przyjaciółka Dominiki wydłuży swoją prośbę, to Kowalskiemu już zapali się czerwona lampka! Podobnie z resztą jak Renacie (Anna Mrozowska), która poleci przyjaciółce to sprawdzić, dlatego Sebastian skontaktuje się z jej szefem.

Sonia odkryje, że Dominika jej nie ufa w 3051 odcinku "Barw szczęścia"!

W tym samym czasie w 3048 odcinku "Barw szczęścia" Sonia będzie zwierzać się Dominice, iż ma ogromne wyrzuty sumienia, że przez pracę spędza z synem zdecydowanie za mało czasu. Tym bardziej, że po swoim wyjściu z więzienia jeszcze nie zdąży się nim nacieszyć, a przecież straci z nim aż rok. Oczywiście, Bloch-Kowalska od razu zacznie ją pocieszać, ale w 3051 odcinku "Barw szczęścia" wszystko się zmieni, gdy Sonia w końcu odkryje, że przyjaciółka jej nie ufa, a na dodatek posądza ją o najgorsze! Wówczas ich stosunki ulegną zdecydowanemu pogorszeniu, a dalsze spotkania z Mateuszkiem staną pod dużym znakiem zapytania!

Bloch-Kowalscy stracą Mateusza na dobre w 3051 odcinku "Barw szczęścia"?

Czy w 3051 odcinku "Barw szczęścia" Bloch-Kowalscy stracą kontakt z Mateuszkiem? Czy Sonia zabroni im dalszych spotkań ze swoim synem? A może przyjaciółkom uda się jednak pojednać i wszystko będzie tak jak dawniej? Tym bardziej, że przyjaciółka Dominiki za bardzo nie będzie miała, do kogo innego zwrócić się o pomoc. Ale czy będzie w stanie darować jej to, że w nią zwątpiła? Tego dowiemy się już niebawem!