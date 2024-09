Barwy szczęścia, odcinek 3051: Damian wróci do picia?! Nie poradzi sobie po wypadku Mirka - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3051 - wtorek, 15.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3051 odcinku "Barw szczęścia" wypadek Mirka mocno dotknie Damiana. I nic dziwnego, gdyż w końcu jego syn spadnie z drabiny tuż po tym jak zgodzi się mu pomóc w remoncie, gdy ojciec nie będzie chciał mu dać pieniędzy od tak. Wówczas Wójcik zacznie mieć ogromne wyrzuty sumienia, które jeszcze będzie potęgować jego syn. Szczególnie, że do wszystkiego dojdzie tuż po tym jak otrzyma ofertę gry w drugoligowym zespole z Piotrkowa, a teraz jego transfer stanie pod dużym znakiem zapytania. Oczywiście, w 3051 odcinku "Barw szczęścia" Damian będzie robił wszystko, aby pomóc i załatwi mu nawet wizytę u najlepszego ortopedy w mieście Karola Czubaka (Jan Wieczorkowski), ale niestety jak podaje swiatseriali.interia.pl nawet on nie będzie miał dla niego dobrych wieści.

- Masz zerwane ścięgno Achillesa, to poważna sprawa. Trzeba je zszyć - oznajmi lekarz.

- Wrócę na boisko? Jak pan myśli? - zapyta Mirek.

- Nie wiem. Nie mogę dać ci gwarancji, ale raczej nie przewiduję komplikacji. Jesteś młody, masz szansę - odpowie Czubak.

Damian załamie się po wypadku Mirka w 3051 odcinku "Barw szczęścia"!

I wówczas w 3051 odcinku "Barw szczęścia" Damian już kompletnie się załamie. Tym bardziej, że nieźle się przy tym wykosztuje, gdyż zdecyduje się zapłacić za operację, aby tylko jego syn jak najszybciej rozpoczął rehabilitację. Oczywiście, w 3051 odcinku "Barw szczęścia" Wójcik będzie mógł liczyć na wsparcie swojej ukochanej żony Beaty, ale wciąż będzie zmagał się z ogromnym poczuciem winy. Szczególnie, że Mirek wciąż będzie je potęgował!

- Niepotrzebnie wziąłem go do pracy... Po tym, co mu wcześniej zrobiłem, powinienem na niego chuchać i dmuchać, a tymczasem znów rujnuję mu życie... - zwierzy się żonie.

Wójcik wróci do nałogu w 3051 odcinku "Barw szczęścia"?

I to wszystko sprawi, że w 3051 odcinku "Barw szczęścia" Wójcik będzie już o krok od ponownego sięgnięcia po alkohol, który już wcześniej zniszczył życie nie tylko jemu, ale i jego dzieciom. I choć wcześniej sam będzie wspierał swoją matkę Bogusię (Halina Bednarz), z którą po wyjściu z więzienia wybierze się miting jej grupy AA, byleby tylko znów nie wróciła do straszliwego nałogu, to sam będzie ku temu bardzo bliski. Mimo iż w przeciwieństwie do matki do tej pory będzie się bardzo dobrze trzymał i ani razu się nie złamie. Ale wypadek Mirka zmieni wszystko. Do tego stopnia, że w 3051 odcinku "Barw szczęścia" Beata zacznie poważnie niepokoić się o swojego męża, z czego zwierzy się nawet Gabrysi (Marta Juras). Podobnie z resztą jak i Bogusia, która postanowi go wesprzeć, a przy okazji mu się odwdzięczyć. I tym razem to ona zabierze go na miting AA! Ale z jakim skutkiem? Przekonamy się już niebawem!