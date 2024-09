Barwy szczęścia, odcinek 3044: Powrót Bogusi! Matka Damiana w końcu wyjdzie z więzienia - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3044 - piątek, 4.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3044 odcinku "Barw szczęścia" Bogusia znów wyjdzie z więzienia, ale tym razem już na dobre! Przypomnijmy, że matka Damiana już wcześniej mogła liczyć na przepustkę, ale wyłącznie na ślub syna z Beatą (Anita Jancia-Prokopowicz), po którym musiała wrócić z powrotem do aresztu. I choć Wójcik chciał postarać się dla niej o warunkowe przedterminowe zwolnienie za dobre sprawowanie, gdy zobaczył, że Bogusia faktycznie się zmieniła i postanowiła na dobre zrezygnować z picia, co z resztą miał na celu Mirek celowo pakując ją do więzienia za rozbój, którego nie dokonała, to jednak Wójcikowa postanowiła odbyć karę do końca. I już w 3044 odcinku "Barw szczęścia" będzie mogła zacząć cieszyć się wolnością, gdyż jej odsiadka na dobre się skończy!

Odmieniona Bogusia wróci do Wójcików w 3044 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3044 odcinku "Barw szczęścia" matka Damiana wróci do domu, gdzie rodzina przywita ją z otwartymi ramionami. I to nie tylko w osobie syna i wnuków - Luizy (Julia Zielińska) i Mirka, ale także nowych członków - Beaty i jej syna Grzesia (Noah Culbreth). Bliscy wybaczą Wójcikowej wcześniejsze zachowanie i dadzą jej jeszcze jedną szansę tym bardziej, że tak samo jak jej syn przekonają się, że naprawdę się zmieniła. A Mirek kolejny raz przeprosi babcię i tak jak obiecał w 3044 odcinku "Barw szczęścia" zaopiekuje się ją i weźmie ją pod swoje skrzydła, aby w ten sposób zrekompensować jej to, co zrobił. Bogusia zamieszka z wnukiem w danym mieszkaniu Saganowskiej, która po ślubie z Damianem, przenosiła się wraz z Grzesiem do jego mieszkania. A Luiza pozostanie w squacie z Aro (Martin Bogdan) i wszyscy będą szczęśliwi. Jednak do czasu!

Biologiczny ojciec Grzesia wkroczy do życia Beaty i Damiana w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia"!

Ale spokojnie już wcale nie za sprawą Bogusi tylko biologicznego ojca Grzesia, który pojawi się w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" i zburzy sielankę Wójcików. Mężczyzna zacznie obserwować świeżo upieczonych małżonków, a z czasem wkroczy także do życia swojego syna. Z jakim skutkiem? Tego dowiemy się już w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia"!